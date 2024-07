Nuovo assalto dall’Arabia: 35 milioni per il big di Inzaghi

Dall’Arabia Saudita potrebbero arrivare 35 milioni, e forse anche qualcosina in più: lato Inter si alza un muro

L’estate scorsa l’Inter temeva assalti dall‘Arabia Saudita per Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. I novelli corsari sauditi si erano infatti messi in testa di prendere e portarsi in Medio Oriente il capitano argentino e il regista turco, sfruttando promesse di stipendi abnormi. Ora, invece, il nome che più solletica gli appetiti degli sceicchi è quello di un difensore.

Un primo approccio ci sarebbe già stato prima dell’inizio dell’Europeo. Il giocatore avrebbe però ringraziato e declinato con grande educazione la proposta, rifiutandosi di valutare l’entità dell’ingaggio offerto. Ma, dopo quel no subìto a inizio estate, qualche club saudita potrebbe tornare alla carica. Per Pavard, naturalmente.

Prima di convincere il francese, i sauditi potrebbero rivolgersi alla dirigenza nerazzurra dicendosi disponibili a offrire un pagamento congruo. Qualcuno in Arabia Saudita parla già di 35 milioni di euro come offerta base. Ma all’Inter non interessa vendere e il francese non vuole andarsene…

35 milioni per Pavard dall’Arabia Saudita

Marotta non ha intenzione di perdere uno dei top-player del club, per il quale, appena un anno fa, ha investito 30 milioni di euro più bonus. E sarebbe assurdo cedere l’asset dopo una prima stagione molto positiva a Milano. Per far vacillare l’Inter ci vorrebbe insomma un’offerta molto, molto più alta.

Il prezzo di Pavard fatto dall’Inter è alto, ma la valutazione del francese non è però salita rispetto ai tempi del Bayern Monaco. L’Europeo speso in panchina come ultima scelta di Didier Deschamps non ha giovato in questo senso. Inoltre, le squadre arabe spendono poco volentieri per i cartellini. Preferisco dare un sacco di soldi a giocatori e procuratori, anche per questioni fiscali (sugli stipendi e sulle commissioni pagano poche tasse). Difficile quindi che dall’Arabia Saudita arrivi davvero un’offerta da 35 milioni.

In Francia, una settimana fa, i giornali scrivevano che Pavard è uscito molto abbattuto dalla competizione svoltasi in Germania. Ha forse vissuto come uno smacco personale il fatto di essere rimasto in panchina per tutto il tempo senza nemmeno scendere in campo un minuto?

A tal proposito qualcuno ha ipotizzato che a ventotto anni potrebbe seguire l’esempio dei suoi compagni di squadra più grandi e vicini che stanno gradualmente abbandonando la Nazionale (Hugo Lloris, Olivier Giroud…). In realtà è difficile credere che anche lui potrebbe prendere in considerazione l’idea del ritiro.

La speranza di Simone Inzaghi è che l’Europeo non abbia lasciato pesanti scorie nell’animo di Pavard ma solo una grande e cocente voglia di rivalsa. In nerazzurro Benji è un titolare inamovibile. E ha già dimostrato di esprimersi bene nell’undici della squadra campione d’Italia.

Movimenti in difesa

Il centro-destra in difesa è un territorio che dà garanzie. In quella zona Inzaghi può contare su Pavard, su Bisseck e, nel caso, su Darmian. Meno solida è la situazione nel centro e sul centro-sinistra. In mezzo, Acerbi e de Vrij non danno grosse garanzie in termini atletici: sono tutti e due abbastanza grandi di età. Più a sinistra c’è Bastoni, e poi ci sarebbero Carlos Augusto e Dimarco. Augusto, però, dovrebbe ora preoccuparsi soprattutto della fascia mancina, per via dell’infortunio di Buchanan.

Ed è lì che l’Inter potrebbe investire. Sfumato Cabal, si è fatto il nome del brasiliano Robert Renan, difensore mancino classe 2003 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo e attualmente in prestito all’Internacional di Porto Alegre.

Ma il ragazzo costa caro. Renan ha una clausola rescissoria pari a 26 milioni di euro, e la richiesta del club russo non dovrebbe scendere sotto i 20 milioni. E Marotta, che voleva offrire massimo 8 milioni per Cabal, non pare intenzionato a dare 20 milioni allo Zenit per un giovane che all’International non ha giocato nemmeno un minuto.