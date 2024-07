Salta la cessione: ribaltone improvviso in casa Inter

Colpo di scena in casa Inter, adesso la cessione può davvero saltare: ribaltone dettato dai vertici nerazzurri

Le idee non mancano in casa Inter per tentare di ripetere – anzi migliorare – un’annata storica come quella appena trascorsa. Scudetto e seconda stella. Ma adesso, intanto, si prospetta un incredibile colpo di scena per quel che riguarda il calciomercato dei campioni d’Italia.

Beppe Marotta, maestro dei colpi a parametro zero, molto presto dovrà fare i conti con il capitolo cessioni. Da quella di Dumfries che pare rimandata al 2025 vista l’emergenza sulle fasce a quella sempre più probabile di Marko Arnautovic, autore di un’unica stagione deludente in maglia nerazzurra e pronto a rilanciarsi altrove ad un anno dalla sua scadenza contrattuale. Ma c’è altro che bolle in pentola.

Nelle ultime ore si è fatta calda, caldissima, la possibilità che uno dei talenti nerazzurri potesse finire per cambiare aria da qui a qualche settimana. Un addio definitivo che, tuttavia, pare ora scemato del tutto. La volontà di Oaktree è chiara: no secco alla cessione, ecco il piano per il gioiello che rappresenta il futuro del club campione d’Italia. E spunta una possibilità concreta direttamente in Serie A.

Inter, Oaktree ha deciso: no alla cessione

Si tratta di Valentin Carboni, è lui al centro di un vasto discorso che il quotidiano ‘Tuttosport’ ha fatto per delineare quale possa effettivamente essere il futuro del trequartista argentino di proprietà dell’Inter. E ciò che ne è scaturito potrebbe offrire un colpo di scena inatteso, con un’opzione in particolare in Serie A che convincerebbe in primis proprio Oaktree.

19 anni, un gran talento ed il contratto che lo lega all’Inter fino all’estate 2028. Secondo il quotidiano torinese Oaktree crede tantissimo in Carboni al punto che non avrebbe intenzione di prendere in considerazione un addio a titolo definitivo del gioiellino sudamericano. Carboni è reduce da un’ottima annata in prestito al Monza, dove ha collezionato 32 apparizioni con 2 reti e 4 assist vincenti, partendo non sempre dal 1′ in campo.

Ecco quindi che a Carboni ha pensato e pensa tutt’ora il Marsiglia, un’opzione che tuttavia difficilmente si concretizzerebbe in prestito. I francesi, però, reduci dal fresco acquisto di Greenwood, potrebbero a conti fatti risultare più lontani dall’argentino.

Ma allora, quale sarà il futuro di Carboni? Ancora in Serie A, ancora al Monza. È questa l’idea che sta balenando e che farebbe felici i vertici nerazzurri, visto che un nuovo prestito in Brianza potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per il 19enne di Buenos Aires, magari per consacrarsi e fare il definitivo salto di qualità nel calcio italiano. E l’idea, non troppo utopistica, di tornare da protagonista all’Inter tra una manciata di anni.

Le carte in tavola ci sono tutte: e Carboni al Monza, con i biancorossi che dovrebbero cedere Colpani alla Fiorentina, non può che essere un vantaggio anche per il suo futuro in maglia nerazzurra.