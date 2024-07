Tutto fatto, l’Inter lo cede a una storica rivale italiana: è ufficiale

Arriva l’annuncio ufficiale: lascia l’Inter e si accasa in una rivale dei nerazzurri, il suo futuro sarà ancora in Italia

In casa Inter non ci si ferma un secondo e nelle ultime ore è stato ufficializzato una cessione che da tempo sembrava potersi concretizzare. L’addio del gioiello è cosa fatta e così adesso Beppe Marotta potrà dedicarsi alle nuove operazioni per potenziare la rosa dei campioni d’Italia.

A centrocampo Simone Inzaghi è pronto a godersi il talento di Piotr Zielinski che dopo anni più o meno vincenti a Napoli ha deciso di vestirsi di nerazzurro. Intanto con Taremi in attacco e Martinez tra i pali, buona parte delle idee di mercato di Beppe Marotta si sono tramutate in realtà. Adesso ci sarà da valutare le cessioni, per fare spazio e alleggerire il monte ingaggi in vista delle ultime trattative in entrata da portare a termine.

Parallelamente, però, qualcosa di ufficiale è già stato annunciato nelle scorse ore, con una trattativa lampo che si è chiusa nel migliore dei modi. Come anticipato, la dirigenza nerazzurra ha già ultimato un addio che nelle scorse ore attraverso un comunicato ufficiale ha reso noti i dettagli della cessione. Niente più Inter, nel suo futuro una rivale storica dei nerazzurri che è riuscita a chiudere un grande colpo: ecco di chi si tratta.

Ciao Inter: l’annuncio è UFFICIALE

Non solo i big, tra acquisti e cessioni, al centro dell’attenzione in casa Inter. Nelle scorse ore il club di Viale della Liberazione ha infatti concluso una trattativa in uscita che farà sicuramente felici i tifosi della Sampdoria. Proprio così, è il club blucerchiato ad aver chiuso l’affare: il comunicato è ufficiale.

Ebenezer Akinsanmiro, talentuoso centrocampista 19enne, è passato ufficialmente alla Sampdoria. Un annuncio social quello della società ligure che ha svelato pure i dettagli della trattativa conclusasi positivamente. Prestito annuale con diritto di riscatto in favore dei blucerchiati mentre l’Inter mantiene un contro-riscatto nell’eventualità voglia trattenere il forte centrocampista. Si tratta di un classe 2004 che nella passata stagione con la Primavera ha siglato ben 6 reti, con 2 assist vincenti in 25 presenze complessive.

Numeri che hanno evidentemente convinto la Sampdoria ha puntare sul giovane centrocampista, all’occorrenza schierabile con ottimi risultati da trequartista viste le sue grandi qualità tecniche. Akinanmiro ha firmato contratto fino al 30 giugno 2028, nel caso in cui la Sampdoria decidesse tra un anno di riscattarlo in via definitiva dai campioni d’Italia. Il dado è dunque tratto, il futuro del forte nigeriano sarà a Genova.