Arriva l’ok dell’Inter: cessione ad un passo per il difensore

L’Inter si prepara a stringere per una cessione in difesa: ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale, Marotta al lavoro

Il focus in casa Inter è tutto sul calciomercato. Un’estate caldissima per i colori nerazzurri, dopo le enormi soddisfazioni che il campo ha regalato. Archiviato il ventesimo Scudetto, adesso la dirigenza campione d’Italia sta lavorando ai prossimi affari: uno su tutti riguarda la cessione di un difensore.

Uno dei reparti su cui Beppe Marotta sta lavorando in maniera certosina, per il presente ma soprattutto per il futuro, è la difesa. Da qui alle prossime settimane in tal senso sono previste novità importanti, in primis per la sostituzione di Tajon Buchanan. La frattura della tibia in allenamento con la Nazionale canadese è stata una tegola non da poco per Simone Inzaghi, in attesa di un profilo in grado di non far rimpiangere l’ex Club Brugge. Parallelamente restano vive alcune opzioni per il centro della difesa. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, tra meno di un anno diranno addio.

Niente da fare per i due esperti difensori che – nonostante un grande apporto negli ultimi mesi – difficilmente firmeranno il rinnovo oltre il 30 giugno 2025. E a questo punto calciatori del valore di Jakub Kiwior, gioiello dell’Arsenal che potrebbe cambiare aria quando arriverà la firma di Calafiori coi ‘Gunners’, sono all’ordine del giorno.

Ma il capitolo cessioni non solo non è finito ma starebbe per arricchirsi di una nuova pagina. Pochi giorni e tutto potrebbe essere ufficiale: l’Inter si prepara a cedere un difensore.

Difensore in uscita: cosa manca per l’addio all’Inter

L’addio di Zinho Vanheusden ai colori nerazzurri è uno dei temi più chiacchierati degli ultimi tempi in casa Inter. E adesso, dopo settimane di attesa, sembra proprio che la svolta per la cessione del giovane talento sia ad un passo. Così la società campione d’Italia intende chiudere l’operazione.

Il capitolo cessioni è fondamentale per permettere all’Inter di foraggiare il mercato in entrata. Il club di Oaktree è entrato nell’ordine delle idee di vendere Vanheusden che non rientra direttamente nei piani di Simone Inzaghi, dando anche al classe ’99 la possibilità di giocare con continuità nella prossima stagione. Arrivato nel 2015 dallo Standard Liegi nel 2015 per appena 1 milione di euro, adesso il 24enne è da poco rientrato dal prestito nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Si è parlato di Venezia, neo promosso e alla ricerca di un centrale di talento e affidabilità.

L’indiscrezione arrivata dal Belgio, però, parla d’altro. I belgi del KV Mechelen si sono fatti avanti secondo quanto riferito su ‘X’ da Sacha Tavolieri. La società fiamminga starebbe facendo di tutto per convincere il talento dell’Inter a fare ritorno in Belgio, c’è già il via libera per un prestito con opzione. La chiusura è imminente.