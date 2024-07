Ok, il prezzo è giusto: saluta l’Inter per tre milioni

L’Inter apparecchia una cessione che nei prossimi giorni potrebbe già diventare ufficiale: 3 milioni di euro nelle casse nerazzurre

Il capitolo legato alle cessioni, in casa Inter, potrebbe riservare non poche sorprese al popolo nerazzurro da qui a qualche settimana. Da questo punto di vista la società campione d’Italia avrebbe già individuato un profilo per fare cassa: non rientra nei piani di Simone Inzaghi.

Vendere per acquistare. Sembra ormai questo il motto della ‘Beneamata’ che dopo i primi corposi squilli di mercato è adesso legata alle cessioni per tornare a rinforzare pesantemente il gruppo nerazzurro. Un antipasto di grande qualità quello rappresentato da Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, perlopiù a costi quasi nulli.

Sia il gioiello polacco che l’esperto bomber iraniano si sono svincolati lo scorso 30 giugno dopo le esperienze con Napoli e Porto. E la firma di Josep Martinez rappresenta, anche in ottica futura per il post Sommer, un ottima soluzione per i pali nerazzurri.

Beppe Marotta aveva, tra gli altri, messo nel mirino Juan Cabal. Il recente blitz di Giuntoli, però, ha portato i suoi frutti ed il laterale colombiano ha finito per scegliere la Juventus. Nella corsa al sostituto dell’infortunato Buchanan, dunque, la dirigenza meneghina dovrà sbrigarsi. Anche perché l’ex Club Brugge, dopo la frattura della tibia, ne avrà per molto: si parla di 4-5 mesi, non meno. Ma intanto, come anticipato, il capitolo cessioni sta per arricchirsi di un addio già ventilato da tempo. È finalmente pronto a lasciare l’Inter.

Addio Inter: arrivano 3 milioni

La solidità finanziaria dell’Inter, come già accaduto in passato, è strettamente legata alle operazioni in uscita. E così le prossime cessioni potrebbero garantire maggiore possibilità di manovra Marotta. Una in particolare può concretizzarsi nei prossimi giorni.

Occhio a Zinho Vanheusden, centrale difensivo 24enne che l’Inter ha acquistato ben nove anni fa dallo Standard Liegi. Un’operazione da appena 1 milione di euro, con il belga che è reduce da una stagione in prestito proprio con il suo ex club che lo ha formato calcisticamente. L’Inter, almeno sulla carta, lo ha riaccolto ma in realtà il suo futuro è già scritto.

Un addio scontato ai colori nerazzurri che potrebbe però portare Vanheusden non troppo lontano da Milano. Pare infatti che vi sia un club in particolare pronto a scommettere sul classe 1999 che è attualmente in scadenza nell’estate 2026.

Il Venezia, ritornato da poco in Serie A, sembrerebbe molto interessato al difensore che per circa 3 milioni di euro dovrebbe salutare la squadra campione d’Italia. I lagunari, dopo la meravigliosa annata che ha portato alla promozione dalla Serie B, potrebbero fare un investimento per un centrale che è comunque ancora giovane e con del potenziale inespresso. Novità in arrivo ma Vanheusden è virtualmente già con le valigie in mano.