Lautaro-Al Ittihad: ecco come stanno le cose

Lautaro sempre più protagonista. La vittoria con gol decisivo in Copa America è la ciliegina della torta della stagione. E non è finita qui.

Decisivo con l’Inter, ma anche con la Nazionale. Quella che si è appena conclusa è una stagione assolutamente da sogno per Lautaro. Il gol che ha regalato la Copa America alla sua Argentina difficilmente lo dimenticherà ed ora per lui è tempo di vacanza prima di ritornare a Milano per dare una mano importante ai compagni.

Simone Inzaghi lo aspetta sicuramente a braccia aperte. In queste stagioni Lautaro si è confermato davvero l’arma in più per i nerazzurri e averlo a disposizione dopo una estate come l’ultima non può che essere un vantaggio. I tempi sono ormai stati stabiliti e nel mirino dell’argentino ci potrebbe essere l’Al-Ittihad. Molto dipenderà da lui e da quanto vorrà godersi il meritato riposo dopo una stagione da assoluto protagonista sia con la maglia del club che della nazionale argentina.

Inter, quando ritorna Lautaro? Svelati i tempi

Gli impegni con le nazionali rappresentano sempre un piccolo intoppo nella preparazione della stagione dei club. Simone Inzaghi in questo periodo si sta allenando con una rosa a ranghi ridotti in attesa di poter accogliere tutti i giocatori che sono stati protagonisti in Germania e in Copa America. Tra loro, come detto, c’è sicuramente Lautaro Martinez. Un rientro fondamentale per il club nerazzurro considerando l’importanza del capitano.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, le tempistiche sono ormai decise e difficilmente ci saranno delle modifiche in questo senso. Il ritorno ad Appiano Gentile è previsto tra il 7 e l’8 agosto. Un rientro che lo toglierebbe dai giochi per l’amichevole contro l’Al-Ittihad a Monza (in programma proprio il 7 ndr). Per lui la prima partita con la maglia nerazzurra potrebbe coincidere direttamente con l’esordio in campionato. Non sicuramente una buona notizia per Inzaghi considerando anche i soli dieci giorni a disposizione per rimettersi in forma e dare una mano ai suoi compagni.

Ma il ritorno di Lautaro a Milano porterà anche un’altra bella novità per i tifosi nerazzurri: la firma sul contratto per il rinnovo fino al 2029. L’accordo è stato trovato da tempo e nelle scorse settimane si era ipotizzato una ufficialità ancora prima dell’inizio della Copa America. Le parti, però, hanno preferito aspettare la fine di questa esperienza e il suo rientro in Italia. Ora il conto alla rovescia è già partito e ad agosto è atteso il comunicato sul prolungamento del capitano nerazzurro.