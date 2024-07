Vendetta Inter, irruzione per un obiettivo della Juve: Oaktree dice sì

Un movimento dell’Inter sul calciomercato potrebbe impattare con le volontà della Juve: Marotta può subito vendicarsi di Giuntoli

Il calciomercato è fatto di stravolgimenti e continui cambi di rotta, che possono impattare sul destino dei club, soprattutto per quanto riguarda le principali big della nostra Serie A. Spesso capita di raccontarvi di sfide per gli stessi obiettivi ed è stato così anche negli ultimi giorni, dato che Juan Cabal è passato all’improvviso alla Juve, proprio quando sembrava in procinto di vestire la maglia nerazzurra.

Il colombiano è solo l’ultimo di tanti casi che hanno acceso la già calda rivalità tra club e succederà sempre di più nel prossimo futuro, vista la potenza economica bianconera e dato che gli eterni duellanti nel derby d’Italia si candidano a essere le principali pretendenti per lo scudetto – al netto della possibile crescita di Milan e Napoli.

La storia, infatti, molto presto potrebbe ripetersi, ma stavolta a parti invertite, con l’Inter che potrebbe inserirsi per un obiettivo sensibile del calciomercato della Juve. Stiamo parlando di Berkay Yilmaz, un calciatore che piace non poco ai bianconeri e che potrebbero tentare presto l’assalto decisivo, sempre che l’Inter non faccia per prima la sua mossa.

La Juve vuole Yilmaz: occhio al possibile inserimento dell’Inter

Il cognome è decisamente pesante per la tradizione turca, visti i tanti calciatori che sono passati alla storia, ma di Berkay ancora non si parla più di tanto e ancora non è molto conosciuto in Europa. Attualmente è in forza al Friburgo, a cui è legato da un contratto che scadrà a giugno 2025.

Ancora non è esploso del tutto, per cui il suo valore di mercato è piuttosto basso, ma parliamo di un classe 2005 di grande qualità e dalla buona fisicità, soprattutto grazie alla facilità di corsa che lo rende un profilo moderno. A prezzi contenuti l’Inter potrebbe tentare l’affondo, sfruttando anche l’assist del connazionale Hakan Chalanoglu, e acquistare il suo cartellino.

Poi il terzino sinistro, che può giocare tranquillamente come laterale a cinque, grazie alle sue doti di spinta, o più raramente come trequartista, potrebbe finire in prestito, visto che l’Inter è già coperta in quella zona di campo, e lo farebbe crescere in un club amico, probabilmente in Serie A. I nerazzurri, però, devono fare in fretta, anche perché non parteciperebbero ad aste.