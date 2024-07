Blitz e chiusura a breve: l’Inter è quasi spacciata

Le difficoltà nelle uscite frena il calciomercato in entrata dei nerazzurri. E questo potrebbe portare un obiettivo dell’Inter a sfumare

Dopo un inizio di calciomercato assolutamente importante per l’Inter, adesso si vive un momento di quiete in casa nerazzurra. Marotta è principalmente concentrato sulle uscite e la difficoltà a piazzare alcuni giocatori sta rallentando anche gli ultimi colpi che il club campione d’Italia deve piazzare in entrata.

Le priorità, nonostante le parole di Marotta delle scorse ore, restano un centrale e una seconda punta. Due rinforzi fortemente richiesti da Inzaghi per completare la rosa e renderla ancora più competitiva rispetto alla scorsa stagione.

I nomi accostati al club nerazzurro sono diversi, ma le idee della dirigenza sono molto chiare anche perché si devono rispettare alcuni paletti imposti da Oaktree. Un obiettivo, però, rischia di sfumare proprio a causa del rallentamento registrato nelle ultime settimane. Un altro club sta preparando con attenzione il blitz per strappare il giocatore alla concorrenza.

Calciomercato: Inter attenta, un obiettivo potrebbe firmare con un altro club

Prima le uscite e poi le entrate. In casa Inter in questi giorni si sta lavorando duramente per sistemare alcuni giocatori e liberare i posti utili da completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Le idee sono chiare, ma servono le cessioni per riuscire a sbloccare il calciomercato in entrata.

Il rallentamento registrato negli ultimi giorni, però, rischia di portare l’Inter a perdere definitivamente Gudmundsson. Nonostante le parole di Marotta che ha smentito qualsiasi tentativo per arrivare all’islandese, il giocatore resta un obiettivo per completare il reparto offensivo.

Il suo arrivo, però, è legato alla partenza di Arnautovic e in questo momento i nerazzurri stanno trovando delle grosse difficoltà a trovare una soluzione per l’austriaco. Una situazione che libera la strada ad altri club per arrivare alla punta del Genoa e nei prossimi giorni una squadra è pronta ad affondare il colpo.

Secondo le ultime informazioni di Sky Sport, lo Stoccarda ha individuato in Gudmundsson il giusto rinforzo per l’attacco e presto potrebbe bussare alla porta del Genoa per capire la fattibilità dell’operazione. Servono almeno 30 milioni di euro per strappare il sì del Grifone e non è da escludere che i tedeschi possano accontentare i liguri.

Sul giocatore c’è anche la Fiorentina, ma la Viola per il momento non ha ancora affondato realmente il colpo. Nei prossimi giorni si potrebbe avere un quadro più chiaro sull’islandese e l’Inter rischia di essere beffata proprio al fotofinish.