L’Inter ha preso un top player: ha già ‘castigato’ la Juve

Un incubo per la Juve e un grande rimpianto per il Milan: eccolo qui il nuovo, vero top player dell’Inter 2024/25

L’Inter ha preso un fenomeno? A parte il fatto che abbia già dimostrato di poter mettere alle corde da solo tutta la Juve e di poter offrire tanto in termini tattici e tecnici, nulla esclude che il nuovo acquisto possa davvero essere il nuovo top player dell’Inter. È arrivato a zero come terzo attaccante ma ha tutte le qualità per imporsi un titolare. Anche perché, a differenza dell’anno scorso, quando i veri titolari erano soltanto Lautaro e Thuram, Inzaghi avrà bisogno di maggiore versatilità e ricambio lì davanti.

Con Taremi l’Inter potrebbe già aver messo insieme un reparto d’attacco devastante. Forse manca un dribblatore, ma già così non c’è da lamentarsi… Lo dicono le prime impressioni, non sempre affidabili (anche Darko Pancev, nelle amichevoli estive, sembrava un fuoriclasse), ma lo dice anche il valore sostanziale del giocatore inserito in rosa. Non bisogna lasciarsi andare a facili entusiasmi, ma nemmeno bisogna sottovalutare i dati oggettivi.

Ancora un goal. L’iraniano arrivato a parametro zero dal Porto si è presentato nel migliore dei modi a Milano: due uscite e due reti. Lo ha fatto in amichevoli senza valore concreto, è vero, ma tutti hanno già capito più o meno cosa aspettarsi. E, anche se nessuno dubitava davvero sulle sue qualità, adesso è già possibile intravedere in che modo l’ex Porto potrà rivelarsi utile per l’Inter. Quindi, perché no, Taremi potrebbe davvero essere l’acquisto top stagionale del club.

Una risorsa importante per Simone Inzaghi, che potrà contare su un attaccante tecnico ed esperto da più di duecento goal in carriera. Un top player invidiato dal Milan e temuto dalla Juve, capace di svariare su il fronte offensivo con intelligenza tattica. La sua dote migliore è proprio quella di saper trovare la posizione giusta per segnare o servire assist. Il classe ’92 Taremi è uno che gioca per la squadra, che sa adattarsi. Potenzialmente può giocare sia col Toro che con Marcus Thuram.

L’incubo della Juve: Taremi è il top player che mancava all’Inter in attacco

Inzaghi gli chiederà di accorciare e dare profondità, di dialogare con gli esterni, di creare superiorità con la giocata veloce o il velo. Lui si adatterà, come ha sempre fatto in carriera, cercando di giocare in modo funzionale. La differenza sta nella squadra in cui sta giocando. Prima era la stella del Porto. Ora è un’alternativa per l’Inter. E ciò, paradossalmente, potrebbe aiutarlo a esprimersi meglio. Con meno pressione.

Morata è più forte? La carriera dell’ex Atletico Madrid dice di sì. Lo spagnolo si è dimostrato finora più decisivo ed è sicuramente un nome più importante rispetto a quello di Mehdi Taremi. Ma la differenza qualitativa non sembra comunque così esagerata. Ma da una parte abbiamo una riserva (Taremi) e dall’altra uno chiamato non solo a fare il titolare ma anche a reggere da solo il reparto (Morata). Magari lo spagnolo farà la differenza e l’iraniano balbetterà all’ombra di Lautaro e Thuram, ma bisogna partire dal fatto che l’ex Porto è un giocatore di grande spessore e che molti milanisti erano giustamente disperati quando l’anno scorso lo hanno perso per un soffio.

Mehdi Taremi dà quindi una doppia soddisfazione agli interisti proprio per il fatto di essersi vestito di nerazzurro dopo aver sfiorato il Milan. Inoltre, nel, 2021 ha segnato un goal pesantissimo alla Juventus. Un goal dopo un minuto. Prima, nel 2018, era stato a tanto così dall’eliminare il Portogallo di Cristiano Ronaldo dal Mondiale. Anche per questi suoi trascorsi, gli si vuole già bene.