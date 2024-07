Marotta accontenta Inzaghi: “Accordo verbale con l’Inter”

La firma del big era stata chiesta da Inzaghi nei recenti vertici con la dirigenza dell’Inter. Ecco tutti i dettagli

Difensore a parte, dove sta passando la linea di Oaktree, non si può dire che l’Inter non abbia ‘accontentanto’ Inzaghi in questo calciomercato estivo. La squadra è stata ulteriormente rafforzata con ben tre acquisti di cui due, Zielinski e Taremi, di spessore internazionale. Il tecnico vorrebbe anche una seconda punta, il preferito rimane Gudmundsson, e soprattutto la conferma di tutti i big. A meno di offerte irrifiutabili, verrà accontentato anche su questo fronte.

Inzaghi considera un big della sua Inter anche Denzel Dumfries, il cui addio sembrava scontato o quasi fino a un paio di mesi fa. Questo perché la richiesta dell’olandese per il rinnovo era stata piuttosto elevata, nello specifico 5 milioni di euro netti a stagione che è il doppio del suo stipendio attuale. Inoltre il classe ’96 aveva voglia di una nuova esperienza, con la Premier in cima alle preferenze.

L’ex Psv ambiva in sostanza a guadagnare molti più soldi e a giocare nel miglior campionato del mondo, ritrovando quel ruolo da protagonista perso nell’ultimo anno e mezzo a Milano. Soltanto che dall’Inghilterra non sono giunte proposte soddisfacenti per lui e per l’Inter, perlomeno da una delle cosiddette ‘grandi’ del campionato inglese. La ‘speranza’ era il Manchester United…

Col passare delle settimane Dumfries ha abbassato la cresta, cioè la richiesta iniziale venendo di fatto incontro alle esigenze e alla proposta, ultima possibile, formulatagli da viale della Liberazione. Così le parti sono arrivate a un’intesa, a “un accordo verbale” come scrive stamane ‘La Gazzetta dello Sport’. Accordo che prevede la firma del ventottenne di Rotterdam fino a giugno 2028, quindi il prolungamento del contratto – in scadenza nel 2025 – di altri quattro anni.

Dumfries rinnova con l’Inter fino a giugno 2028: firma ad agosto?

A meno di colpi di scena, quindi, proseguirà il matrimonio tra Dumfries e l’Inter celebratosi nell’estate del 2021. Come riporta la medesima fonte, la firma del laterale sul nuovo accordo dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, diciamo anche entro il mese di agosto.

Il 3 agosto è previsto il rientro del numero 2 dalle vacanze post Euro2024. Con lui il connazionale de Vrij e il duo francese Thuram-Pavard, usciti alle semifinali come l’Olanda dei compagni in nerazzurro. Possibile un ultimo incontro con l’agente dell’olandese per sistemare tutti i dettagli prima della firma fino al 2028 con annesso aumento di stipendio a circa 4 milioni netti l’anno.