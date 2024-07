Nuovo colpo dell’Inter: l’annuncio di Fabrizio Romano

Ecco cosa manca secondo Fabrizio Romano per il nuovo colpo in difesa per l’Inter: le novità sulla trattativa più calda dei nerazzurri

Ammettiamolo, su: Fabrizio Romano è uno dei pochi giornalisti davvero affidabili in ambito calciomercato. Gli si muove la critica di parlare solo quando l’affare è lì lì per essere ufficializzato, ma è incontestabile che sappia intervenire sempre in modo opportuno, e senza lasciarsi prendere da strane velleità profetiche. Raramente sbaglia. E spesse volte svela trattative che nessuno s’immaginava o ne smentisce altre che tutti gli altri avevano dato per scontato.

Non c’è bisogno però di fare troppa dietrologia: se è considerato un giornalista sportivo così autorevole e affidabile nel mondo del calcio è perché ci sa fare e sa offrire all’affamato pubblico di appassionati aggiornamenti precisi e tempestivi sui nuovi affari. Ha le fonti giuste. Parla con agenti, dirigenti dei club e magari anche con molti giocatori. E quando pronuncia il suo “Here we go!” è come se ci fosse già l’annuncio ufficiale di un nuovo acquisto.

Quindi, se Fabrizio Romano dice che il nuovo colpo in difesa dell’Inter al momento è lontano, dobbiamo fidarci: è lontano. Se ne parla, è perché ha avuto informazioni di prima mano. L’oggetto della questione è Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal seguito dai nerazzurri come alternativa a Bastoni nel reparto arretrato.

Le ultime voci hanno ipotizzato un possibile affondo da parte di Marotta. Ma Romano frena tutti. “Nessuna offerta dell’Inter all’Arsenal“, ha spiegato il giornalista. “Il polacco resta in vendita, però…” Però cosa? La situazione è particolare. Da un lato il ventiquattrenne ex Spezia sa che a Londra potrebbe essere definitivamente chiuso dall’arrivo di Calafiori, che è un altro difensore mancino, dall’altro l’Arsenal non prenderà in considerazione offerte “creative”, ovvero prestiti con diritto di riscatto e simili. Ci vuole l’obbligo…

Kiwior: Fabrizio Romano svela i progressi dell’Inter per il nuovo colpo

E dopo che Romano ha parlato, tutti i giornalisti che avevano dato quasi per certo un colloquio tra Inter e Arsenal ora fanno un passo indietro. C’è anche chi con una bella capriola si rimangia tutto affermando che il polacco non è un obiettivo dell’Inter.

L’impressione, però, è che Kiwior sia sempre stato un profilo gradito ad Ausilio e Marotta, ma sul quale c’è sempre stata anche poca speranza di trattare. L’arrivo di Calafiori a Bologna potrebbe cambiare qualcosa (dato che in rosa, in quel ruolo c’è già Gabriel), ma senza chiari segnali di apertura da parte dei Gunners, l’Inter avrà difficoltà a muoversi.

La carta Rodriguez, in questo senso, non è stata ancora scartata, anche se la proprietà preferirebbe andare su giocatori completamente diversi. Lo svizzero, comunque, piace a Inzaghi, e potrebbe rispuntare come obiettivo in extremis. Per il nuovo colpo in difesa, quindi, bisognerà aspettare ancora, proprio come lascia intendere Romano. La dirigenza continuerà a valutare altri profili, senza particolare fretta.

Priorità di mercato

Piero Ausilio e Simone Inzaghi hanno fatto capire che l’Inter vuole investire su un elemento polivalente: un braccetto mancino che magari possa giocare anche da esterno sinistro. Ma in realtà potrebbe essere molto utile anche un difensore centrale puro. Quindi, non è ancora escluso che l’Inter investa in quel ruolo. L’altro possibile acquisto potrebbe essere per un quinto attaccante (quarto se smamma Arnautovic).

🔴⚪️ Arsenal have not received any approach from Inter for Jakub Kiwior, nothing agreed even on player side. Kiwior remains available on the market but Arsenal now want permanent move or loan with mandatory clause. He could leave as Calafiori is joining #AFC. pic.twitter.com/rmIzpo5CoC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024

Spendendo parecchio per uno come Kiwior, per esempio, i nerazzurri farebbero un investimento su una riserva, dato che Bastoni e Dimarco sono fra i migliori nel loro ruolo (e in rosa c’è anche Carlos Augusto che può sostituirlo entrambi). Per il difensore centrale, invece, data l’età di Acerbi e le prestazioni non sempre al top di de Vrij, l’Inter potrebbe anche volore fare un investimento per un futuro titolare.

E poi c’è anche il problema sulla fascia destra. Buchanan è infortunato e non ha mai giocato su quella fascia con Inzaghi. Dumfries non si è dimostrato sempre costante. Darmian ha una certa età, ormai. Cuadrado, anche se nessuno l’ha notato, è uscito. Non sarebbe il caso di trovare qualcosina per quella zona?