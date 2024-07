Svolta e quarto colpo per Inzaghi: “In prestito con diritto di riscatto”

Un difensore per Inzaghi dopo Zielinski, Josep Martinez e Taremi. Le ultime novità sul calciomercato dell’Inter

Il quarto colpo dell’Inter in questa sessione di calciomercato sarà quasi sicuramente un difensore. Nello specifico un mancino in grado anzitutto di far rifiatare Bastoni, come fatto l’anno scorso da Carlos Augusto. Il brasiliano è stato ‘rispostato’ più avanti, in qualità di vice Dimarco, dopo l’infortunio alla tibia di Buchanan e la decisione del club (di concerto con Inzaghi) di andare a prendere un braccetto di sinistra anziché un vero e proprio rimpiazzo del canadese.

Dopo le bocciature di Oaktree a Hermoso e Ricardo Rodriguez, finanche lo ‘scippo’ di Cabal da parte della Juventus, è emersa con forza la candidatura di Zeze del Nantes. Il classe 2005 è esploso nella scorsa stagione e in Francia sostengono che l’Inter abbia già presentato una proposta da 12/13 milioni respinta però dalla società transalpina con cui è in ballo già l’operazione per Filip Stankovic. Il portiere figlio d’arte preferirebbe trasferirsi in Ligue 1 anziché al Venezia.

Come scritto ieri da Interlive.it, la pista Zeze è complicata da percorrere. Il classe 2005 ha rinnovato da poco fino a giugno 2028 e il Nantes non ha in programma la sua cessione in questa finestra estiva. Nei piani è fra un anno, a meno di una offerta davvero irrifiutabile che adesso non sembra alla portata del club di viale della Liberazione. La possibilità di un affare con Stankovic come contropartita appare decisamente forzata allo stato attuale.

Non a caso in queste ore ha ripreso forza la candidatura di Jakub Kiwior, e al contempo perso consistenza anche quella di Renan dello Zenit (i russi chiedono sui 20 milioni). Il polacco è di piede mancino e conosce già la Serie A dati i suoi trascorsi allo Spezia. Secondo le ultime informazioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha già detto sì al trasferimento in nerazzurro.

L’Inter ha il sì di Kiwior: Marotta e Ausilio hanno una convinzione

Ventiquattro anni compiuti lo scorso febbraio, Kiwior ha traslocato all’Arsenal nel gennaio di un anno fa. Nelle file dei ‘Gunners’ non ha trovato grande spazio, spazio che ora gli si ridurrà sensibilmente con l’arrivo di Riccardo Calafiori dal Bologna.

Ora gli inglesi fanno muro, pretendendo la formula a titolo definitivo, ma per la ‘rosea’ Marotta e Ausilio sono convinti che col passare delle settimane l’Arsenal possa abbassare le proprie pretese aprendo al “prestito con diritto di riscatto”. Diritto, non obbligo, così da consentire all’Inter di non impegnare risorse economiche in questo mercato. Kiwior partirebbe come riserva di Bastoni, ma Inzaghi potrebbe valutarlo pure come centrale del terzetto difensivo.