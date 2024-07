UFFICIALE, torna all’Inter dopo 18 anni: “Sono onorato”

Grande ritorno in nerazzurro per l’ex calciatore Benito Carbone, da oggi nuovo allenatore della formazione Under-18 dell’Inter: “Ringrazio la società per questa nuova opportunità”

L’Inter ha dimostrato negli ultimi anni sotto l’attenta guida di Giuseppe Marotta che il termine continuità non è sinonimo di un sogno utopistico quanto piuttosto lo specchio della concretezza, in ogni ambito societario.

Non a caso anche in questa sessione estiva di mercato le operazioni in entrata sono state limitate a delle esigenze d’organico ben chiare, senza strafare. Per lasciare così nelle mani di Simone Inzaghi una squadra compatta ed intonsa, rispetto a come la conoscevamo lo scorso anno. Quasi fosse questa la vera chiave del successo.

Andando poi oltre all’aspetto dei calciatori in campo, l’Inter ha saputo tenere stretta a sé anche buona parte dello staff. Ci stava riuscendo per l’ennesima stagione consecutiva anche con Cristian Chivu, nonostante l’ex tecnico della Primavera avesse esposto il proprio desiderio di lasciare il club nerazzurro per nuove avventure altrove. Quindi si sono susseguiti i tanto attesi rinnovi di contratto, mentre oggi il club ha ben pensato di mettere un sigillo definitivo anche sull’assegnazione della panchina dell’Under-18 ad una personalità dal forte passato calcistico.

Carbone torna all’Inter, è il nuovo allenatore dell’Under-18

Il nuovo allenatore della formazione giovanile non è infatti un nome capitato lì per caso, né tantomeno l’ultimo degli arrivati: per Benito Carbone il nuovo ruolo ha il sapore di rinascita, di seconda opportunità, nella stessa società che diciotto anni prima aveva salutato con dispiacere.

“Sono felice ed onorato di ufficializzare così il mio ritorno in Italia, di avere il privilegio di allenatore l’Under-18 della mia Inter. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità”, ha raccontato Carbone a mezzo di un post pubblicato (e poi rimosso, ndr) sul proprio profilo X.