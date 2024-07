Clamoroso, torna Casadei: la formula dell’affare

Aria di rivoluzione in quel di Londra: ne fa spese anche Casadei che ora sembra pronto a un clamoroso ritorno

Dopo l’ennesima stagione al di sotto delle aspettative, il Chelsea deve come prima cosa espellere scorie e remore. Il nuovo allenatore Enzo Maresca si è già fatto un’idea sul materiale a disposizione e, d’accordo con la dirigenza, ha deciso di mettere fuori rosa sei tesserati. Nella lista dei ventotto convocati per la tournée negli Stati Uniti mancano alcuni nomi eccellenti. Tre su tutti, anche se prevedibili: Romelu Lukaku, Kepa Arrizabalaga e Fofana. Gli altri tre che l’allenatore non si è portato in America sono Trevoh Chalobah (un difensore a lungo ricercato dall’Inter), Malang Sarr e il giovane Cesare Casadei.

Il destino del giovane Casadei continua a viaggiare parallelo a quello di Romelu Lukaku. Il ventunenne scuola Inter fu ceduto ai londinesi ad agosto 2022, quando l’Inter riprese Lukaku in prestito dopo l’annata deludente a Londra. Per soffiare il promettente centrocampista ai nerazzurri Casadei la squadra inglese investì circa 15 milioni di euro più 5 di bonus.

L’operazione, definita sospetta suoi social da tifosi della Juve e del Milan, mirava a bloccare un giocare che pur non avendo mai giocato in Serie A aveva già ingolosito molte squadre europee. Nelle giovanili dell’Inter, pur giocando da mediano, il ragazzo segnava a raffica. Per dire: aveva impressionato tutti, molto più di quanto avesse fatto Zaniolo. E nell’ottobre 2021, non a caso, era stato inserito nella lista annuale Next Generation del Guardian come atleta da tenere d’occhio fra i nati nel 2003.

Il Chelsea lo ha fatto giocare prima nella sua seconda squadra, poi lo ha mandato in prestito al Reading, in Championship, dove ha collezionato 15 presenze e segnato un goal. La stagione successiva, nel 2023-2024, ha giocato per sei mesi nel Leicester City, proprio agli ordini di Maresca, mettendo insieme 22 presenze e due reti. A gennaio, il Chelsea lo ha richiamato in squadra. E con la maglia dei Blues ha giocato 11 volte.

Casadei in vendita: clamoroso ritorno in Italia

Così mentre Lukaku aspetta che il Napoli venda Osimhen per riabbraccia il mentore Antonio Conte, anche Cesare Casadei spera che qualche club di Serie A si faccia avanti per acquistarlo. Il Chelsea non lo vende a meno di 20 milioni. Ma potrebbe facilmente aprire al prestito. Il ragazzo piace a molte squadre. Qualche settimane fa si era parlato di Atalanta, Bologna o Genoa. Ma in realtà l’opzione più credibile al momento è un passaggio alla Fiorentina. Ecco perché si parla di un clamoroso ritorno in Italia per Casadei.

I viola lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. E per il Chelsea si potrebbe anche fare. Anche se Maresca non ha portato con sé il classe 2003 nato a Ravenna, conosce bene le sue qualità e ha sempre lodato il suo gioco ai tempi del Leicester. Ovviamente, non è ancora pronto per reggere il centrocampo dei Blues e per questo sembra più conveniente prestarlo per farlo crescere altrove.

Malgrado ciò che si legge sui social, Casadei gode di buona reputazione in Premier. E il fatto che sia così ricercato anche in Italia dimostra che tutti sanno di avere a che fare con un giocatore di grande qualità. Non a caso è stato il capocannoniere e il miglior giocatore agli ultimi Mondiali U-20. Il suo futuro sarà lontano da Stamford Bridge, probabilmente. E la Fiorentina potrebbe essere la piazza giusta per dimostrare a tutti che valeva davvero 15 milioni più bonus. Va ricordato che l’Inter, al momento della cessione, non ha inserito clausole per la recompra né una percentuale sulla futura rivendita.