La sorpresa del mercato estivo: Berardi all’Inter, tutti i dettagli

Tifoso dell’Inter dichiarato, Berardi è alle prese con un recupero molto complicato dopo l’operazione al tendine d’Achille

Inzaghi vuole un altro attaccante per completare il reparto avanzato. È stato bocciato Arnautovic dopo una stagione deludente, ma serve piazzare proprio l’austriaco per completare un’altra entrata dopo l’acquisto a zero di Mehdi Taremi. Una ‘missione’ ardua visti età e ingaggio dell’ex Bologna, che peraltro ha un altro anno di contratto che lui vorrebbe rispettare.

Il preferito di tecnico e dirigenza rimane Albert Gudmundsson, soltanto che l’islandese costa sui 30 milioni e in autunno andrà a processo in Islanda per violenza sessuale. Il club di Oaktree non vuole correre rischi, per questo motivo non sembra volersi spingere oltre un prestito con diritto. Data la situazione piuttosto delicata, l’Inter potrebbe anche decidere di virare su altri profili.

Proprio stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rilanciato il nome di Memphis Depay, già proposto settimane fa a Marotta e Ausilio. Lo scorso 5 giugno Interlive.it vi ha svelato dell’avvenuto contatto tra la dirigenza interista e il legale dell’ex Atletico Madrid. Il trentenne nazionale olandese è ancora senza squadra, ma a quanto pare chiede un ingaggio di 5 milioni netti commissioni escluse.

La stessa fonte, a sorpresa ma non troppo, ha però fatto pure il nome di Domenico Berardi. In sostanza anche l’attaccante del Sassuolo è stato offerto ai nerazzurri, così come alle altre big di Serie A, Juventus in testa. Ma l’opzione è tramontata praticamente all’istante, perché – ovviamente – “non considerato adatto per il modulo” di Inzaghi.

Inter, Berardi non idoneo per il 3-5-2 e indisponibile fino al prossimo inverno

Berardi non è idoneo al 3-5-2 inzaghiano, ma è anche alle prese con un recupero molto complicato dopo l’operazione al tendine d’Achille. Il classe ’94, ‘Bandiera’ del Sassuolo e tifoso interista dichiarato (anche per questo motivo disse no alla Juve quando era giovanissimo), dovrebbe tornare ad allenarsi soltanto in autunno. E a giocare, probabilmente, tra la fine e l’inizio del nuovo anno. All’Inter serve invece un giocatore pronto subito all’uso.

Chiaramente Berardi e il suo entourage proveranno fino all’ultimo a trovare una nuova sistemazione, considerato che il quasi 30enne di Cariati non intende giocare in Serie B, dove è retrocesso il club neroverde al termine della scorsa stagione. Per il suo cartellino Carnevali e soci potrebbero chiedere sui 12/15 milioni di euro.