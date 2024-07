Sta stupendo tutti ad Appiano: il big rischia il posto

I lavori ad Appiano proseguono senza sosta. Un giocatore sta stupendo tutti ed ora il big rischia il posto da titolare. Inzaghi al bivio.

L’Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile. L’esordio in campionato si avvicina a grandi passi e al gruppo di Inzaghi piano piano si stanno aggregando anche i nazionali. Una buona notizia per consentire al tecnico di iniziare a fare sul serio e arrivare pronto alla prima partita ufficiale.

Intanto, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è un giocatore che in questi giorni sta stupendo tutti ad Appiano Gentile. Una vera e propria rivelazione che potrebbe cambiare le gerarchie decise da Simone Inzaghi. Per il momento il tecnico sembra intenzionato a proseguire per la sua strada e non portare variazioni destinate a creare malumori nel gruppo. Ma poi spetterà al campo decidere chi sarà il titolare e non possiamo escludere sorprese durante la lunga stagione.

Inter: sta sorprendendo tutti, Inzaghi cambia?

L’obiettivo di Inzaghi era quella di avere una rosa più competitiva rispetto allo scorso anno e le prime risposte che arrivano da Appiano sono sicuramente positive. La stagione appena trascorsa non ha dato molte possibilità di scelta in alcuni ruoli. Ora la situazione sembra essere completamente differente e il tecnico sarà chiamato a prendere decisioni non sicuramente semplici considerando la qualità dei giocatori in rosa.

A partire dal portiere. Stando a quanto riferito dalla Rosea, Martinez in allenamento sta sorprendendo tutti per personalità e carattere. Una buona notizie per Inzaghi che in questa stagione potrà contare su due estremi difensori di assoluto livello e questo potrà consentire anche di alternarli durante la stagione. Ma attenzione anche ad un possibile cambio di gerarchie. Attualmente Sommer è il titolare. Lo svizzero, però, dovrà fare un anno senza commettere errori per non rischiare di trovarsi a fare il vice dello spagnolo ad un certo punto del campionato.

L’ultima parola, quindi, spetterà al campo. Per il momento Inzaghi ha intenzione di rispettare le gerarchie decise poco prima dell’inizio del ritiro di Appiano. Ma Martinez ha sorpreso per carattere e personalità oltre che confermando le doti che abbiamo potuto vedere la scorsa stagione con il Genoa. Lo spagnolo proverà, quindi, in allenamento a mettere in difficoltà il proprio tecnico e magari giocarsi le proprie carte per un posto da titolare. Vedremo se alla fine ci riuscirà oppure dovrà aspettare un anno prima di difendere i pali della porta nerazzurra come numero uno.