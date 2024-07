Una follia di mercato: Inter, 41 milioni per Vlahovic

La cifra per Dusan Vlahovic continua ad agitare i tifosi nelle ultime ore: c’entra direttamente anche l’Inter, ecco tutti i numeri

Dusan Vlahovic è destinato a essere la punta di diamante dell’attacco della Juve anche per la prossima stagione, su questo ci sono pochi dubbi. Thiago Motta sta costruendo la squadra in modo tale da mettere l’ex Fiorentina nelle migliori condizioni possibili per andare in gol con continuità, quindi dispensato da qualsiasi rientro in fase difensiva e con rifornimenti costanti dalle corsie laterali.

Nelle ultime ore, però, sta circolando con insistenza sempre maggiore il costo del centravanti per la prossima stagione, a dir poco esorbitante. L’attaccante è arrivato a Torino nel 2022 ed è stato acquistato per 70 milioni di euro più ulteriori 10 di commissioni e altri 10 di potenziali bonus. Un investimento veramente importante per un calciatore di assoluta prospettiva, ma su cui i bianconeri hanno puntato davvero tanto anche a livello economico.

Vlahovic aveva firmato un contratto con un ingaggio a salire da 7 milioni iniziali fino ai 12 milioni di euro netti: ora siamo arrivati proprio a quel punto, cioè l’anno in cui il suo stipendio arriverà ai massimi livelli. Inoltre, la cifra a lordo a bilancio è da oltre 22 milioni di euro.

Vlahovic costa da solo più di tutto l’attacco dell’Inter

A questo costo per la singola stagione, va aggiunta anche la quota di ammortamento di 19 milioni, quindi la spesa totale che dovrà sostenere la Juve è di oltre 41 milioni di euro.

‘Calcio e Finanza’ ha fatto un paragone tra questa cifra e quanto spende l’Inter per i suoi top player lì davanti. E si tratta di un valore completamente diverso. Basta pensare che la quota di ammortamento di Lautaro Martinez è di 2,5 milioni, per Thuram da 1,5 milioni e per Arnautovic di 4 milioni. Taremi è appena arrivato e quindi è zero.

Tutti insieme non arrivano a Vlahovic e il computo pareggia se si considerano gli ingaggi. Lo stipendio netto dei quattro bomber dell’Inter è di 21 milioni di euro, a lordo si parla di poco meno di 34 milioni di euro. Il costo totale per la società di proprietà di Oaktree è di 42 milioni di euro totali, praticamente quanto il bomber serbo bianconero. Sicuramente sono cifre che fanno riflettere, visto quanto è riuscito a fare l’attacco della Beneamata nell’ultima stagione rispetto a quello di Madama.