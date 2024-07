“Vuole trasferirsi all’Inter”: scambio alla pari con Dumfries

Dumfries rinnova fino a giugno 2028, o forse no: l’intermediario prova lo scambio con protagonisti Inter e Manchester United

Dalla sicura cessione al rinnovo, Dumfries dovrebbe prolungare il suo accordo con l’Inter il prossimo mese di agosto. Ovvero poco dopo il suo ritorno ad Appiano terminate le vacanze successive a Euro 2024, dove con la sua Olanda ha sfiorato la qualificazione alla finale.

Diverse fonti danno praticamente per concluso o quasi l’accordo tra le parti, con il laterale di Rotterdam che si legherebbe al club di Oaktree per altri quattro anni. Vale a dire fino a giugno 2028, con annesso aumento di stipendio a 4 milioni di euro netti. Lui e il suo entourage partivano da una richiesta di 5 milioni, il doppio dello stipendio attuale.

In Inghilterra, però, paventano a sorpresa la possibilità che possa saltare tutto, con l’addio di Dumfries destinazione Premier. In sostanza dove puntava a trasferirsi prima del dietrofront, dettato anche dalla mancanza di offerte concrete provenienti dal massimo campionato inglese. Più specificatamente da una delle big, col Manchester United in cima alle sue preferenze. E proprio nelle file de ‘Red Devils’ potrebbe traslocare, secondo ‘The Athletic’, qualora si verificassero tre condizioni.

La prima, se lo United non dovesse riuscire a chiudere per Mazraoui. Il marocchino è il prescelto di ten Hag per rafforzare la corsia di destra, ma i problemi sono due: gli inglesi prima dovrebbero far uscire Wan-Bissaka, in scadenza fra un anno. Però l’inglese “vuole l’Inter”, come scrive la stessa fonte britannica. Adesso oppure a zero nel 2025; la seconda condizione, legata ovviamente alla prima, è il no di Mazraoui al West Ham, col quale il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo intorno ai 20 milioni bonus inclusi.

Dumfries rinnova, o forse no: tentativo di scambio tra Inter e Manchester United

La terza e ultima condizione per Dumfries al Manchester United sarebbe il sì dell’Inter a uno scambio di cui vi abbiamo parlato già mesi e settimane fa. Uno scambio, quello tra Wan-Bissaka e Dumfries, che un intermediaro vuole mettere in piedi.

Questo intermediario è, magari, l’agente stesso del numero 2 della squadra di Inzaghi. Il procuratore della Wasserman che segue Dumfries è molto vicino a ten Hag e al Manchester United. L’estate scorsa fu lui a parlare per primo con l’allenatore ‘oranje’ circa la possibilità di mettere le mani su Andre Onana. In sostanza fu uno degli intermediari che curò l’operazione chiusasi poi sui 55 milioni di euro.