Arnautovic non è partito con la squadra: ecco il motivo

Terzo test per l’Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri impegnati a Cesena contro il Las Palmas. Arnautovic non è partito con la squadra.

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della prima di campionato. Dopo i test assolutamente positivi con Lugano e Pergolettese, i nerazzurri fra meno di due ore scenderanno in campo a Cesena contro gli spagnoli del Las Palmas. Una amichevole importante per la squadra di Simone Inzaghi vista la presenza per la prima volta dei cinque italiani protagonisti all’ultimo Europeo. Occasione anche per continuare a testare la crescita dei nuovi.

Per questa sfida Simone Inzaghi ha deciso di convocare tutti i giocatori a disposizione. L’unico non partito con la squadra è Marko Arnautovic. L’austriaco è rientrato da poco a Milano per riprendere la preparazione e cercare di convincere i nerazzurri a confermarlo anche la prossima stagione in rosa. Ma contro il Las Palmas l’attaccante non potrà scendere in campo.

Inter contro il Las Palmas: non convocato Arnautovic

La partita contro il Las Palmas è un test importante per i nerazzurri. Si tratta della prima sfida con gli italiani e Acerbi in campo oltre che naturalmente capire il comportamento dei nuovi. Fino a questo momento i tre rinforzi hanno dato delle ottime sensazioni e il match odierno, il primo sicuramente di livello, consentirà di capire il livello della squadra di Simone Inzaghi dopo due settimane di ritiro.

Serata che non vedrà protagonista Marko Arnautovic. Una esclusione che non ha una motivazione di calciomercato. L’austriaco, che da poco è rientrato a Milano per riprendere la preparazione, è alle prese con un virus influenzale e per questo motivo si è deciso di lasciarlo a casa per recuperare. Dalla prossima seduta di allenamento potrebbe riunirsi al gruppo e magari partecipare all’amichevole in programma il 2 agosto contro il Pisa di Pippo Inzaghi. Una occasione per provare a cambiare le sorti del suo destino in nerazzurro anche se non sarà per nulla semplice.

🚆 #Inter – La squadra di #Inzaghi in partenza in treno verso Cesena: stasera il test amichevole contro il Las Palmas. Foto e autografi con i tifosi anche per #Correa, in uscita sul mercato. In gruppo i cinque azzurri rientrati ad Appiano Gentile nei giorni scorsi e #Acerbi 🎥… pic.twitter.com/e9f9RpWwNH — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 27, 2024

Come ormai sappiamo, Arnautovic è sul piede di partenza. L’Inter da tempo sta cercando una soluzione per l’austriaco, ma non è assolutamente semplice. Al momento sarebbero arrivate solo offerte dall’Arabia Saudita, ma il calciatore vorrebbe continuare ancora in Europa. Per questo motivo il suo addio per ora è bloccato e da parte dei nerazzurri c’è la speranza che tutto si possa risolvere in poco tempo per provare a piazzare anche gli ultimi colpi in entrata. In attesa di novità dal mercato, l’austriaco è a disposizione di Inzaghi e, a meno di decisione dell’ultimo minuto, prenderà parte alle prossime amichevoli.