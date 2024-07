Affare improvviso: scelto Arnautovic per l’attacco

Un’opzione avanza spedita, Marko Arnautovic può davvero lasciare l’Inter: ecco chi ha scelto l’attaccante austriaco

I piani dell’Inter puntano definitivamente ad una consacrazione totale nella stagione che sta per aprirsi ufficialmente. Dalle amichevoli estive fino all’esordio in casa del Genoa, un banco di prova insidioso per i campioni d’Italia. Ma intanto a tenere banco in casa nerazzurra rimane, ovviamente, il calciomercato.

La questione riguardante il sostituto di Buchanan resta viva, con il nome di Ricardo Rodriguez che sembra aver scalato le gerarchie di Simone Inzaghi e potrebbe firmare a zero nei prossimi giorni. Al di là del colpo svizzero, occhio alle partenze che di certo non mancheranno da qui ai prossimi mesi. Una di questa, dopo appena dodici mesi, riguarda l’attacco che potrebbe accogliere quindi un nuovo rinforzo nel prossimo mese.

Arrivato – o meglio ritornato – Milano con grandi speranze, con il secco anticipo di Marotta ai cugini rossoneri, Marko Arnautovic ha finito per rendere molto al di sotto delle aspettative. Dopo la meravigliosa stagione con il Bologna, la nuova avventura a Milano come banco di prova. Anche a causa di numerosi acciacchi, però, il nazionale austriaco ha fatto fatica a trovare spazio. L’esplosione di Thuram al fianco di capitan Lautaro Martinez, poi, ha reso tutto molto più complicato.

Arnautovic a tutti i costi: addio Inter

Una storia d’amore, quella tra il bomber classe 1989 e la società nerazzurra che potrebbe già essere ai titoli di coda. Il club campione d’Italia, dopo un solo anno, sembrerebbe essersi quasi definitivamente convinto dallo scaricare il nazionale austriaco per regalare a Simone Inzaghi un nuovo centravanti.

Lautaro Martinez, Thuram e Taremi: mancherebbe quindi la quarta pedina in grado di completare un attacco che sulla carta ha pochi termini di paragone, in Italia come in Europa. Per Arnautovic si è detto e scritto molto, dall’interessamento della Fiorentina – che ha poi puntato su Kean – fino ad alcune sirene non troppo convincenti dalla Turchia. Adesso, però, tutto potrebbe cambiare ed entro fine agosto l’austriaco si ritroverebbe lontanissimo dall’Inter. Sta prendendo quota l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, ad un anno dalla scadenza del contratto con i nerazzurri.

Il 35enne di Vienna potrebbe finire per chiudere la carriera nel più esotico dei tornei. Uno stipendio faraonico e l’opportunità di mettersi in mostra nella Saudi Pro League, uno dei campionati che sta arricchendosi di campioni col passare dei mesi. In quella che rischia di essere stata la sua ultima stagione con addosso la casacca nerazzurra, Arnautovic ha racimolato nonostante diversi infortuni 35 presenze con 7 gol e 3 assist vincenti.