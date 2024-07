Nuovo attaccante ‘grazie’ a Frattesi: scambio più 10 milioni

L’Inter continua a lavorare al nuovo attaccante. Nei prossimi giorni potrebbe prendere corpo uno scambio con Davide Frattesi

Un difensore e un attaccante. Sono queste le due priorità dell’Inter nella seconda parte di calciomercato. I nerazzurri si sono mossi in anticipo per dare a Inzaghi una rosa quasi completa. Ora mancano le ultime due pedine (se non ci saranno ulteriori uscite) e si sta ragionando sui profili che potrebbero dare una mano importante alla squadra.

Per quanto riguarda l’attacco, il nome in pole position è sempre quello di Gudmundsson, ma la richiesta del Genoa e le difficoltà a far uscire Arnautovic e Correa stanno rallentando un po’ la trattativa. Una frenata che potrebbe portare l’islandese lontano da Milano e per questo motivo in casa nerazzurra si guarda alle alternative.

Un profilo in particolare stuzzicherebbe molto la dirigenza nerazzurra e non è da escludere che nei prossimi giorni possa prendere corpo uno scambio con Frattesi.

Calciomercato Inter: Frattesi per l’attaccante

Davide Frattesi continua a reclamare più spazio rispetto a quello avuto la scorsa stagione e per questo motivo non è da escludere che alla fine possa partire. Il centrocampista piace molto all’estero e alla Roma di De Rossi, ma nelle prossime settimane un’altra squadra potrebbe chiedere con forza il giocatore.

Stiamo parlando del Napoli di Antonio Conte. I partenopei sono alla ricerca di un calciatore come l’ex Sassuolo e la possibilità di andare a giocare da protagonista stuzzica e non poco il giocatore. Naturalmente da parte dell’Inter non c’è mai stata una vera e propria apertura ad una cessione del centrocampista, ma, come riportato da calciomercato.it, non è impossibile che i nerazzurri decidano di approfondire un possibile scambio con i partenopei.

C’è un attaccante che piace molto alla dirigenza e a Inzaghi e a questo punto l’idea di una trattativa presti potrebbe trasformarsi in realtà. In caso di una richiesta ufficiale del Napoli di Frattesi, i nerazzurri potrebbero aprire alla cessione solo, però, con l’inserimento di Raspadori più una cifra cash di 10 milioni di euro.

Si tratta al momento di una ipotesi, ma non è da escludere che alla fine tutto si possa trasformare in realtà. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se alla fine i partenopei decideranno davvero di affondare il colpo per il centrocampista. Senza difficilmente ci sarà la fumata bianca in questo scambio considerando che i nerazzurri non hanno voglia di privarsi del centrocampista.