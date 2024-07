La Juve doppia l’Inter: la cifra assurda scatena l’ira dei tifosi

La rivalità tra Juve e Inter rischia di animare gran parte della prossima stagione, ma c’è già un dato che ha scatenato l’ira dei tifosi

Mancano ancora alcune settimane, ma la Serie A sta per tornare e partirà proprio dall’Inter il 17 agosto, visto l’anticipo che vedrà i nerazzurri protagonisti contro il Genoa. Intanto, l’affetto dei tifosi non accenna a calare, anche perché si tratta della stagione successiva a quella in cui i nerazzurri hanno conquistato la seconda stella, non proprio un traguardo che capita di solcare tutti i giorni o che può essere sottovalutato.

Dopo la grande festa della scorsa primavera, i dati relativi gli abbonamenti venduti per il campionato che sta per iniziare sono sempre più importanti e confermare l’amore della gente per la società meneghina. ‘Calcio e Finanza’ nel frattempo ha pubblicato il costo medio minimo degli abbonamenti per tutte e venti le squadre della massima categoria italiana e sono emersi dei dati sempre più interessanti.

Per comprare un tagliando per assistere a tutte le partite dell’Inter, se ancora disponibile, servono almeno 269 euro, che non sono pochi, ma neanche così tanti se si considera che stiamo parlando del club campione d’Italia e uno di quelli che ha più seguito in Europa. Non tutti, hanno fatto una scelta di questo tipo.

Cifre abbonamenti, la Juve ha (quasi) doppiato l’Inter… Ma per i costi

Al primo posto in classifica per l’abbonamento più costoso troviamo per distacco la Juve. Pensate che per acquistare il tagliando dal valore più basso, servono almeno 529 euro, quasi il doppio rispetto a quello dell’Inter. Il dato è assolutamente clamoroso, anche se i tifosi sembrano entusiasti per l’arrivo di Thiago Motta e il calciomercato effettuato, ma non manca la rabbia per via di una cifra che viene comunque ritenuta eccessiva.

Al secondo posto c’è il Milan con 380 euro, seguito a ruota da Fiorentina, Atalanta e Lecce, tutte sopra i 300 euro. Sopra l’Inter ci sono anche Lazio, Venezia, Bologna, Cagliari e Napoli, tutte assestate su cifre tra i 300 e i 280 euro. A 269 euro, a pari punti con la Beneamata, c’è la Roma.

Gli abbonamenti e, in generale, la vendita di biglietti per gli eventi sportivi rappresenta sempre di più una parte importante dei guadagni di una società di calcio in una stagione. L’impatto per l’annata scorsa è stato in media del 3 per cento rispetto al fatturato complessivo.