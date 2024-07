Marotta strappa l’ok di Oaktree: cessione e sostituto da 20 milioni

Beppe Marotta ha in canna ancora diverse operazioni sul calciomercato: un piano ha già ottenuto l’ok di Oaktree, vale 20 milioni di euro

Una cosa si è già capita da tempo per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter: non sarà una sessione estiva dalla spesa folle, anzi si dovranno contenere i costi e cercare di puntare sempre di più a un equilibrio sostanziale tra entrate e uscite, come chiesto da Oaktree. La seconda è che i campioni d’Italia manterranno la loro ossatura, anche se non finiranno sulle prime pagine dei giornali. Di questo non importa.

Nel 2025, però, diverse cose potrebbero cambiare e soprattutto alcuni profili potrebbero non accontentarsi più di essere delle riserve di lusso. Tra questi potrebbe esserci Kristjan Asllani, che ha più volte dichiarato di essere felice all’Inter e lieto del percorso a Milano, anche se spesso all’ombra di Hakan Calhanoglu.

Diversi club sono già interessati a lui e se dovesse mettersi in evidenza anche nella prossima stagione, magari con qualche presenza in più, allora diversi club potrebbero presentare un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, quanto chiedono Marotta e Ausilio per liberarlo. E al suo posto c’è già un’idea per rinforzare il centrocampo.

Suggestione Taylor per Marotta: un talento di scuola Ajax per l’Inter

L’Ajax non è esattamente nel miglior momento della sua storia, ma è storicamente una fucina di talenti, tra le migliori scuole del calcio europeo. L’Inter potrebbe guardare proprio verso Amsterdam per l’eventuale sostituzione di Asllani. Occhio a Kenneth Taylor, un’idea che per il 2025 è già finita sui taccuini di osservatori e dirigenti, ma che nel prossimo futuro non si trasformerà in una trattativa.

Parliamo di un ragazzo di 22 anni dalle grandi qualità d’ordine e tecniche, ma anche dalla discreta struttura fisica, ancora con margini di miglioramento importanti, ma anche con una mentalità tattica ben strutturata dal percorso nel settore giovanile dell’Ajax. Oltre a manovrare l’azione con sapienza, nonostante la giovane età, ha già messo a referto 82 presenze in Eredivisie con 14 gol e 11 assist, mostrando anche un buon fiuto per il gol.

La sua valutazione è già attorno ai 15 milioni di euro, per cui se dovesse fare bene anche nella prossima stagione, serviranno almeno 20 milioni di euro per strapparlo all’Ajax – i lancieri hanno comunque intenzione di puntare su di lui e gli hanno fatto firmare un contratto fino a giugno 2027.