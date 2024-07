Mostruoso Taremi: la tigre persiana piega in amichevole il Las Palmas

Per la terza amichevole ufficiale, l’Inter affronta il Las Palmas e indossa per la prima volta la maglia con la seconda stella.

Contro il Las Palmas, formazione di Primera División, Inzaghi manda in campo la coppia d’attacco Correa-Taremi. A centrocampo viene confermato Zielinski dal 1′ con Asllani in regia e Mkhitaryan (con la fascia da capitano) sul centro-sinistra. Gli azzurri (Barella, Dimarco, Bastoni, Frattesi, Darmian) partono tutti dalla panchina. Agoumé viene di nuovo schierato centrale tra Bisseck e Fontanarosa.

L’Inter scende in campo a Cesena, al Dino Manuzzi, per la prima volta davanti al pubblico dopo due test a porte chiuse (contro il Lugano e contro la Pergolettese). I nerazzurri partono aggressivi. Al 5′, Carlos Augusto, servito da Mkhitaryan, allarga troppo il tiro e manda alto. Al 9′ è l’armeno a provarci da fuori e a non andare così lontano dall’incrocio. Poco dopo Bisseck lancia Medhi Taremi che viene abbattuto in area.

Dal dischetto si presenta il persiano che al 10′ infila con un tocco centrale Horkas.

Mkhitaryan raddoppia al 18′, ma l’arbitro annulla per fuorigioco (mentre Correa invoca un rigore, che probabilmente c’era). Al 25′ il portiere degli spagnoli si mette in luce con un buon intervento per fermare Asllani su punizione. Correa ci prova dal limite al 32′, dopo un’altra bella azione personale di Bisseck, ma il portiere devia in corner.

Passano pochi minuti, e Taremi firma la doppietta con un piatto comodo dopo un suggerimento preciso di Mkhitaryan.

Al 40′, l’iraniano si fa mezzo campo palla al piede e serve ottimamente Correa, che non ci mette il piede. Al 57′ c’è un errore in disimpegno di Martinez che serve gli avversari: Fabio Gonzales, tutto solo, prende il palo. Gli italiani entrano al 62′. Al 78′, Bastoni lancia benissimo Frattesi che non riesce a spingerla in porta da posizione molto favorevole. Poi, all’80’, Mkhitaryan piazza male di piatto su bel suggerimento di Frattesi. Tre minuti dopo Martinez si allunga bene per salvare su un tiro potente da fuori del solito Gonzales.

In contropiede, all’84’, Dimarco avanza centralmente e sorprende il portiere con un pallonetto preciso e potente. Gran goal…

TABELLINO INTER-LAS PALMAS

3-0

10′, Taremi (R); 36′, Taremi; 84′, Dimarco

INTER (3-5-2): Martinez 6 (86′, Di Gennaro sv); Bisseck 7,5 (82′, Aidoo sv), Agoumé 6,5 (62′, Acerbi 6), Fontanarosa 6 (62′, Bastoni 6,5); Kamate 6,5 (62′, Darmian 6), Zielinski 6,5 (62′, Barella 6,5), Asllani 6,5 (82′, Berenbruch sv), Mkhitaryan 7 (82′, Salcedo sv), Carlos Augusto 6 (62′, Dimarco 7); Taremi 7,5 (86′, Quieto sv), Correa 5 (62′, Frattesi 6). All: Simone Inzaghi

LAS PALMAS (4-2-3-1): Horkas (45′, Cillessen); Rozada (45′, Marvin), Marmol (60′, Clemente), Herzog (45′, Suarez), Sinkgraven (45′, Munoz); Loiodice (45′, Pepino, 77′, Bassinga ), Rodriguez; Cardona (45′, Benito), Moleiro (45′, Sandro), Fuster (45′, Jil); Mata (45′, Cedric). All: Francisco Javier Garcia Pimienta

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata)

Chi ha giocato meglio? A distinguersi fra i nerazzurri è Bisseck (è lui a intercettare palla e a darla con un filtrante perfetto a Taremi per l’1-0). Bene anche Taremi: è già a 5 goal in 3 gare, anche se tutte amichevoli, con la maglia nerazzurra: sembra che si sia inserito nel migliore dei modi. Indovinate un po’ chi è il peggiore? Sì, bravi, l’amico Tucu si è fatto notare anche stavolta per indolenza e scelte sbagliate…