Ribaltone Thuram, i tifosi tremano: così cambia tutto

Le cose potrebbero presto cambiare per Marcus Thuram nel suo percorso con la maglia dell’Inter: i tifosi dell’Inter sono spiazzati

L’Inter della seconda stella, che sarà ricordata così anche nella storia, ha avuto interpreti e protagonisti ben precisi che hanno guidato i nerazzurri verso un traguardo epocale. Tra questi, c’è stato sicuramente Marcus Thuram, capace di andare in doppia cifra di gol e assist in campionato e praticamente inamovibile nello scacchiere offensivo di Simone Inzaghi.

Il francese si è subito integrato alla grande a Milano, mostrando caratteristiche uniche nell’attacco della Beneamata. Ha grande facilità di corsa, dribbling e tiro e può arrivare facilmente anche al tiro dalla distanza. In più, è risultato decisivo anche negli scontri diretti, una caratteristica non da tutti.

Per questo, l’Inter basa sul francese il peso del presente e del futuro del suo attacco, nella straordinaria coppia con Lautaro Martinez, che probabilmente non ha eguali in Italia. Negli ultimi giorni, però, sta prendendo sempre più piede l’ipotesi che il figlio d’arte possa perdere il posto da titolare in luogo di Mehdi Taremi. L’iraniano sta facendo molto bene in ritiro agli ordini di Simone Inzaghi e i tifosi si interrogano se sia giusto farlo partire spesso dalla panchina.

È già partito il tormentone Taremi-Thuram: come stanno le cose

Il buon inserimento dell’ex Porto, che andrà testato anche contro avversari più importanti, è una buona notizia, non un caso con cui occupare la mente nella noia estiva. L’Inter aveva bisogno proprio di un’alternativa di primo livello per dare fiato ogni tanto ai suoi titolarissimi e questo non rappresenta un problema, semmai una ricchezza per Inzaghi, che spesso nella scorsa stagione ha risentito della mancanza di Arnautovic, assente per infortunio.

Le gerarchie in partenza sono già decise: nelle partite di cartello, inizierà Thuram, ma Taremi avrà spesso grande spazio e sarà un’alternativa molto utile, soprattutto quando subentreranno stanchezza, cali di condizione o periodi no, che capitano anche a campioni come Lautaro.

Insomma, i tifosi possono stare tranquilli: la prossima stagione potrebbe portare alla disputa di circa 70 partite in totale e l’Inter non ha intenzione di fallire nessun obiettivo in partenza. Tutti avranno il loro spazio e nessuno verrà depotenziato, soprattutto un punto fermo come Thuram, che sarà sempre di più al centro dell’Inter e ha caratteristiche pressoché uniche in rosa.