Ritorno di fiamma all’Inter: nuova operazione alla Taremi

L’Inter pianifica il futuro sul calciomercato e potrebbe presto mettere a segno un nuovo colpo alla Taremi: era un vecchio pallino di Piero Ausilio

L’attuale sessione di calciomercato dell’Inter sta regalando un bel po’ di grigiore e non tante gioie, anche perché il grosso i nerazzurri l’hanno già fatto gli arrivi di Taremi, Zielinski e Josep Martinez, in attesa di un nuovo braccetto sinistro che potrebbe completare le possibilità a disposizione di Simone Inzaghi.

Dopo tanti rumors, invece, la situazione in attacco è praticamente bloccata. L’Inter ha tre soluzioni di prima qualità nel reparto offensivo, ma il tecnico di Piacenza avrebbe voluto anche un fantasista con le caratteristiche di Albert Gudmundsson, in grado di saltare l’uomo e legare i reparti e per sostituire Alexis Sanchez.

L’arrivo dell’islandese, però, è sempre più complicato. Innanzitutto, il Genoa non cala le pretese economiche per il suo gioiello e diversi club si sono messi in fila per prelevarlo alle condizioni dei rossoblù, tra cui Stoccarda e Fiorentina. Il ragazzo piace, ma solo con un paio di cessioni la pista potrebbe riscaldarsi. Intanto, c’è un nuovo piano B nel mirino e andrebbe concretizzato nel 2025.

🚆 #Inter – La squadra di #Inzaghi in partenza in treno verso Cesena: stasera il test amichevole contro il Las Palmas. Foto e autografi con i tifosi anche per #Correa, in uscita sul mercato. In gruppo i cinque azzurri rientrati ad Appiano Gentile nei giorni scorsi e #Acerbi 🎥… pic.twitter.com/e9f9RpWwNH — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 27, 2024

L’Inter torna su Jonathan David: si tenta di prenderlo a zero

Alla fine, Marko Arnautovic potrebbe restare e non è detto che parta anche Valentin Carboni, un talento che sta mostrando a più riprese le sue qualità e potrebbe essere utile a Inzaghi, se non arrivasse l’offerta giusta. Allora il nuovo colpo in attacco potrebbe essere rimandato a giugno 2025, quando scadrà il contratto dell’austriaco ex Bologna.

Il nome giusto potrebbe già essere in canna ed è quello di Jonathan David. L’attaccante canadese piace tanto e da anni a Marotta e Ausilio, ma l’alta valutazione ha sempre bloccato l’operazione. Il Lille in questa sessione di calciomercato non sta calando le pretese e vuole 30 milioni di euro per cederlo. A queste condizioni, in molti si stanno tirando indietro e l’Inter potrebbe inserirsi, cercando di portare a casa il calciomercato a parametro zero, al netto del pagamento delle commissioni agli agenti.

Un mancino manca nell’attacco nerazzurro e, esattamente come Taremi e Thuram, potrebbe arrivare senza costi per il cartellino, ma con un budget un po’ più importante per l’ingaggio. L’Inter deve comunque stare attenta all’assalto della Roma, che lo vorrebbe fin da subito, e potrebbe far svanire i piani dei nerazzurri.