Simone Inzaghi abbraccia un top della Roma, all’Inter per 4 milioni

Un grandissimo colpo direttamente dalla Roma: il top può diventare subito nerazzurro per 4 milioni di euro

Uno dei club che si è mosso con maggior anticipo sulla concorrenza è stato certamente l’Inter. I campioni d’Italia, cucita la seconda stella sul petto, grazie al lavoro certosino di Beppe Marotta si sono assicurate le prestazioni – a parametro zero – di campioni come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Uno dei reparti che nella prossima stagione vivrà una profonda rivoluzione è la difesa. Un paradosso, visto che nella passata stagione coronata dal ventesimo Scudetto, l’Inter è stata praticamente impenetrabile. Molto dipenderà da alcuni contratti che scadranno proprio il 30 giugno 2025 e che stanno già spingendo Marotta a guardarsi intorno alla ricerca di valide alternative.

Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono pedine fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi, ma ambedue rischiano incredibilmente di dire addio alla Milano nerazzurra a titolo gratuito. Senza il rinnovo – al momento non filtra un’idea pressante di andare in questa direzione – ci si rivolgerà altrove.

Da qui l’idea di puntare su uno dei big del calcio italiano che potrebbe finire per dire addio alla Capitale e trasferirsi a Milano. Un affare low cost che vedrebbe coinvolta, insieme all’Inter, anche la Roma. Marotta potrebbe nelle prossime settimane farsi avanti con la proposta: ecco il prossimo obiettivo della dirigenza campione d’Italia.

Ipotesi Smalling: dalla Roma all’Inter

Oltre 500 presenze tra i professionisti, un passato in Premier League con le maglie di Fulham e Manchester United. Ora la Roma. Un domani, magari più vicino del previsto, l’Inter. Chris Smalling potrebbe essere uno dei prossimi affari portati avanti da Beppe Marotta.

Il 34enne londinese è in scadenza il 30 giugno 2025 con la società capitolina e per il momento di rinnovo si è parlato poco o nulla. Ecco che, come accaduto negli anni scorsi con alcun sondaggi, adesso la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe tornare alla carica approfittando proprio della vicina scadenza contrattuale del nazionale inglese coi giallorossi.

Un colpo d’esperienza che, a sorpresa, potrebbe subito firmare con i campioni d’Italia. Il cartellino di Smalling ha una valutazione decisamente alla portata: Marotta, per 4 milioni di euro, potrebbe finire per regalarlo entro fine agosto ad Inzaghi, magari in caso di uscita di de Vrij.

Se dovesse arrivare un’offerta di questo tipo, la dirigenza romanista difficilmente direbbe di no. E così Inzaghi si ritroverebbe subito in rosa un centrale di spessore internazionale che per almeno 1-2 stagioni potrebbe garantire esperienza e qualità difficili da trovare a buon mercato dalle rivali. Smalling nella sua ultima stagione nella Capitale 12 presenze e appena 669′ in campo: i nerazzurri restano alla finestra.