Ultim’ora Sky Sport, addio Inter: lo prende il Bologna per 16 milioni

Colpo di scena, il colpo sta per sfumare: 16 milioni e niente Inter, può davvero firmare con il Bologna

Delle big del nostro calcio l’Inter ha dimostrato, nell’ultimo anno, di avere la rosa più attrezzata e competitiva, anche in ambito europeo. Nonostante ciò Beppe Marotta si è mosso con largo anticipo sulla concorrenza per mettere nero su bianco le occasioni che il mercato ha riservato da qualche settimana a questa parte.

Dal Porto è arrivato Mehdi Taremi, centravanti in uscita a zero dal Porto che nelle amichevoli estive sta già impressionando tutti a suon di gol e ottime prestazioni. La Serie A lo ha visto protagonista per anni con la maglia del Napoli ma per Piotr Zielinski la chiamata della ‘Beneamata’ è stata semplicemente irresistibile. Pure lui da svincolato, sarà l’arma in più di Inzaghi a centrocampo.

Con Josep Martinez che si alternerà a Sommer tra i pali, resta quindi un reparto in particolare da rinforzare il prima possibile, anche in ottica futura. La difesa dell’Inter nell’ultima stagione è stata semplicemente impenetrabile: appena 22 reti subite rispetto alle 31 della Juventus, seconda retroguardia meno battuta del 2023/24.

Nonostante ciò, anche in previsione dei probabili addii a zero di de Vrij e Acerbi nell’estate 2025, la caccia ad un nuovo centrale di talento ed esperienza è ufficialmente aperta. A tal proposito però non sembrano arrivare notizie troppo confortanti. Perché c’è un gioiello, protagonista in Serie A, che piace moltissimo alla dirigenza di Viale della Liberazione: con grande sorpresa, però, potrebbe finire per firmare subito con il Bologna.

Altro che Inter, va al Bologna: firma da 16 milioni

Uno scenario a cui Marotta e i tifosi dell’Inter non avrebbero mai voluto assistere. La ricerca di un nuovo forte centrale difensivo potrebbe complicarsi perché il Bologna è molto vicino ad uno dei difensori che ai nerazzurri piace da tanto tempo.

Si tratta di Jaka Bijol, centrale di proprietà dell’Udinese e protagonista con la Slovenia ad Euro 2024. Il classe 1999 è finito al centro di un fortissimo interesse del Bologna che dovrà il prima possibile rimpiazzare Calafiori. A questo punto secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il 25enne, in scadenza con la società friulana nel 2027, potrebbe subito fare le valigie per approdare in Emilia, dovrà avrà anche l’opportunità di giocare da protagonista la prossima Champions League.

La società bianconera, per Bijol, chiede una cifra vicina ai 16 milioni di euro più bonus. Al momento la dirigenza rossoblù non sembrerebbe voler andare oltre i 12. C’è margine per trattare, con l’Inter che rischierebbe di ritrovarsi tagliata fuori a sorpresa. Bijol, arrivato dal CSKA Mosca nel luglio 2022 per appena 4 milioni, nella passata stagione in Friuli ha accumulato 25 presenze tra campionato e Coppa Italia.