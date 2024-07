Ansia Inter, il Borussia Dortmund piomba sul gioiello nerazzurro

Il club vicecampione d’Europa è sul punto di portare l’assalto al giovane nerazzurro: Beppe Marotta è al bivio

Qualcun dice che, considerando l’esiguo minutaggio del ragazzo, poco cambierebbe nella gestione delle risorse da parte di Simone Inzaghi. Altri sostengono invece che, dopo due anni di apprendistato – duri, ma certamente formativi – questa potrebbe essere la stagione della definitiva entrata del calciatore nelle rotazioni ‘vere del tecnico. Quelle che insomma potrebbero prevedere un suo impiego anche nei match di una certa importanza, e non solo in quelli ‘facili’, in cui la priorità è far rifiatare i big.

Strano potrebbe essere il destino – e già particolare in ogni caso, la parabola del calciatore – del classe 2002 che l’Inter ha pagato la bellezza di 14,5 milioni di euro divisi tra un prestito oneroso di 4,5 milioni ed un acquisto a titolo definitivo di 10 milioni.

Chiuso a centrocampo da una concorrenza che più spietata non si può, l’ex Empoli ha atteso pazientemente il suo turno, ma raramente il suo nome è stato chiamato al proscenio. Si pensava, alla vigilia della scorsa stagione, che la partenza di un gigante come Marcelo Brozovic potesse in qualche modo garantirgli più spazio, ma le statistiche del 2023/24 non sono propriamente andate in questa direzione.

Poco più di 1000 minuti, ma spalmati in tutte le competizioni, è il magro bottino di Kristjan Asllani in un’annata che ha visto l’intoccabile trio di centrocampo (quello composto da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan) soppiantare perfino le aspettative di Davide Frattesi, il grande acquisto della scorsa estate, che spesso ha guardato le partite dalla panchina per ‘colpa’ dei campioni che aveva e che ha davanti a sé nelle gerarchie.

Asllani, si fa sotto il Dortmund: Marotta chiamato ad una decisione difficile

Fiorentina, Marsiglia, ma anche Torino (quest’ultimo più nell’ottica di un fantasioso scambio alla pari con Schuurs): questi i club che avrebbero manifestato già un concreto interesse per il talentuoso centrocampista albanese. Il giocatore ha sempre detto di voler restare all’Inter, fiducioso che prima o poi sia messo nelle condizioni ottimali per rendere al meglio e mostrare il suo valore, ma nel frattempo lo stesso sodalizio meneghino riflette.

Riflette su un’offerta intorno ai 20 milioni che potrebbe arrivare dal Borussia Dortmund, il club tedesco vicecampione d’Europa che non avrebbe problemi – coerentemente con la sua politica – ad affidare all’ex Empoli una maglia da titolare.

Considerando che l’Inter avrebbe bisogno di soldi freschi per rimpinguare le casse societarie, e che questi potrebbero non arriveranno dalla partenza di Denzel Dumfries – l’olandese ha aperto al rinnovo con la Beneamata – ecco che Marotta potrebbe realmente decidere di sacrificare il talento albanese sull’altare del bilancio.