Ausilio prepara il colpo a sorpresa: il ‘gemello di Bisseck’

Piero Ausilio è pronto a mettere a segno un colpo molto interessante in difesa: l’Inter ha messo gli occhi sul gemello calcistico di Yann Bisseck

In attesa di sviluppi in attacco, il calciomercato dell’Inter in questo momento si sta concentrando soprattutto sulla difesa. Sono diversi i nomi di cui vi abbiamo parlato nelle ultime settimane, alcuni di questi già sfumati, altri in via di valutazione, altri ancora sui taccuini della società, ma non ancora così concreti.

Jakub Kiwior è una pista viva, ma che non si è ancora surriscaldata del tutto – lo farà solo se l’Arsenal aprirà al prestito con diritto di riscatto e non pretenderà un trasferimento a titolo definitivo -, mentre Giovanni Leoni è un’operazione in stand-by e non si sa se arriverà mai davvero alla fumata bianca.

Di sicuro, in vista del 2025, l’Inter sarà ancora costretta a cambiare davvero tanto. I contratti di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi andranno a scadenza proprio a giugno prossimo e il rinnovo, al momento, non sembra un’opzione così concreta. Per questo, Piero Ausilio sta scandagliando il calciomercato alla ricerca di un profilo giovane e di grande prospettiva e ha messo gli occhi su un calciatore austriaco di cui si parla un gran bene ormai da mesi.

Inter, piace Baidoo per la difesa: colpo stile Ausilio

Samson Baidoo gioca nel Salisburgo ed è un atleta che mette al primo posto la fisicità, senza troppi compromessi. È nato nel 2004, ha già accumulato una discreta esperienza internazionale con il club austriaco e ora potrebbe mettersi alla prova anche con una big conclamata del calcio europeo, nonostante un contratto che lo lega alla sua attuale società fino al 2027.

Lo stipendio è basso, la valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro, nonostante in patria ci sia già chi lo paragona a Virgil van Dijk. In effetti, quei 190 centimetri d’altezza si fanno sentire nel suo stile di gioco: è bravo nel gioco aereo, moderno nei duelli uomo contro uomo, negli anticipi e discreto nell’impostazione. Per questo potrebbe avere un futuro promettente nel cuore della difesa a tre, bloccato in mezzo ai due braccetti.

L’Inter valuta questa possibilità come alternativa a Leoni e non per l’immediato. Si tratta di un calciatore futuribile, un po’ come è stato per l’acquisto di Bisseck, ma che probabilmente arriverebbe a Milano solo nel 2025 visto che, ora come ora, troverebbe ben poco spazio.