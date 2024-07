Carlos Augusto in Champions con un’altra maglia, 25 milioni all’Inter

Possibile cessione inaspettata per il club meneghino, che fa i conti con la maxi offerta della squadra inglese: 25 milioni sul piatto

Silenzioso. Forse anche atipico a livello tecnico e comportamentale, considerando le sue origini. Ma maledettamente utile in qualsiasi circostanza e affidabile nei diversi compiti che di volta in volta gli vengono affidati. Tutto questo (e molto altro) è Carlos Augusto, il brasiliano ex Monza che nella scorsa stagione ha messo in cascina ben 1704 minuti di impiego solamente in Serie A.



Una bella sorpresa per chi aveva creduto che il nativo di Campinas fosse stato preso solo per far numero. O solamente per ottemperare ad alcuni presunti favori precedentemente ricevuti da Adriano Galliani. Invece il classe ’89 – grande esempio di professionalità e di dedizione alla causa – ha lentamente ma inesorabilmente conquistato posizioni su posizioni. Rivelandosi alla fine un elemento davvero utile nelle rotazioni del tecnico Simone Inzaghi.

Arrivato nello scorso Ferragosto con un’operazione lampo, in perfetto stile Marotta, giusto qualche ora dopo la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino, l’ex Monza ha conquistato senza troppe difficoltà la fiducia dell’allenatore, grazie ad una duttilità tattica – agevolata dal poter usare indifferentemente il piede destro e quello sinistro – che è merce abbastanza rara al giorno d’oggi.

Considerato la riserva perfetta non solo di Denzel Dumfries, ma anche di Federico Dimarco sulla corsia opposta, il verdeoro non è nella lista dei cedibili per l’imminente stagione. Alle porte potrebbe però presentarsi un problema: un’offerta che farebbe riflettere eccome l’abile dirigente nerazzurro.

Emery piomba su Carlos Augusto: offerta importante

Sul calciatore brasiliano si sarebbe infatti manifestato nelle ultime ore l’interesse dell’Aston Villa, il blasonato club inglese che nella scorsa stagione, sotto la sapiente guida di Unai Emery, ha conquistato un inaspettato quanto meritato posto nella nuova Champions League.

La società di Birmingham non vuole lasciare nulla al caso, e avrebbe dunque messo nel mirino Carlos Augusto come elemento utile e funzionale ai dettami tecnici dell’allenatore spagnolo. L’offerta è di quelle che non può lasciare indifferenti: si parla di 25 milioni, ovvero quasi il doppio di quanto l’Inter abbia pagato il cartellino del sudamericano 12 mesi fa.

Marotta, che deve ancora sbrogliare in via definitiva il nodo Denzel Dumfries, e che nel frattempo deve anche fare i conti con lo stop di Tajon Buchanan, riflette: la plusvalenza fa gola, ma i nerazzurri rischiano di ritrovarsi in un colpo solo senza nemmeno un giocatore di ruolo sulla corsia di destra…