Colpo olimpico per l’Inter: Zanetti e Lautaro gli ‘sponsor’

Il calciomercato dell’Inter è entrato in una fase di stallo, in cui si sta rivelando piuttosto difficile per i nerazzurri portare a termine altri colpi. Dopo l’accelerazione della Juve per Juan Cabal e la firma sul contratto, Marotta e Ausilio sono in una fase interlocutoria in cui stanno valutando diversi profili, ma senza portare a termine le trattative, un po’ per difficoltà economiche, un po’ per la concorrenza.

È il caso anche di Tanner Tessmann e Giovanni Leoni, due talenti che i nerazzurri avrebbero voluto aggiungere al più presto al roster a disposizione di Simone Inzaghi, ma che alla fine non hanno ancora firmato con l’Inter, nel primo caso per resistenze da parte dell’entourage, nel secondo per le elevate richieste della Sampdoria, arrivate oltre i 5 milioni di euro.

Non sono gli unici giovani su cui i campioni d’Italia hanno messo gli occhi e proprio uno di questi potrebbe essere un nome importante da tenere in considerazione per il prossimo futuro, con degli sponsor parecchio importanti sullo sfondo.

Dalle Olimpiadi di Parigi all’Inter: i nerazzurri pensano a Medina

Non è la prima volta che ve ne parliamo, ma Cristian Medina è un giovane di grande prospettiva e che piace non poco all’Inter. Ora il centrocampista di proprietà del Boca Juniors è impegnato alle Olimpiadi di Parigi con la Nazionale argentina e potrebbe ulteriormente mettersi in evidenza. In realtà, l’ha già fatto con il gol molto discusso contro il Marocco, ma questa è un’altra storia.

Parliamo di un classe 2002, nato a Moreno, in Argentina. Le sue caratteristiche sono tipiche dei mediani dell’Albiceleste, visto che ha buona qualità e soprattutto corsa e abnegazione, che gli permettono di giocare all’occorrenza anche sulla fascia destra. È chiaro che la tradizione dell’Inter attira i calciatori che provengono dal Sud America e in particolare proprio da quelle parti.

Se arrivasse Medina troverebbe Javier Zanetti come vicepresidente e Lautaro Martinez come capitano e servirebbe ad ampliare il feudo argentino nella Milano nerazzurra. Non si tratterà comunque di un’operazione per quest’estate, piuttosto per gennaio o giugno prossimo, quando la valutazione di Medina, legato al Boca da un contratto fino a giugno 2027, sarà tra i 10 e i 15 milioni di euro.