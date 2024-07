Non solo Gudmundsson, colpo Inter da Londra: affare a titolo definitivo

L’Inter continua a monitorare la situazione di Albert Gudmundsson sul calciomercato, ma occhio anche a un colpo da Londra a titolo definitivo

Eppur si muove, il calciomercato dell’Inter potrebbe avere una scossa improvvisa in attacco. Valentin Carboni è ormai sulla strada di Marsiglia e ciò potrebbe portare un incasso immediato, ma soprattutto una casella in più da occupare in rosa. Servono ancora le uscite di Joaquin Correa, che si avvicina alla rescissione, e probabilmente anche quella di Marko Arnautovic, poi il profilo di Albert Gudmundsson potrebbe diventare ancora più concreto e potrebbe finalmente partire l’assalto al Genoa.

Non bisogna stare attenti solo a questa pista, però, per il reparto offensivo nerazzurro. Infatti, la Beneamata è stata a più riprese accostata a Federico Chiesa, anche se solo a parametro zero nel 2025. In realtà, il calciomercato si sta muovendo fin da subito per l’esterno offensivo.

La Roma ormai non è più un’opzione, ma ci sono stati dei contatti con il Napoli e attenzione soprattutto all’estero, dove il Tottenham potrebbe diventare una destinazione sempre più concreta per il calciatore. Gli Spurs sono convinti del suo valore e vogliono affondare il colpo, ma ciò non può prescindere dalle uscite.

Solomon in uscita dal Tottenham: l’Inter dice no

C’è un po’ di affollamento sulla trequarti offensiva del Tottenham, per cui diversi calciatori meno utilizzati dovranno dire addio già a partire da quest’estate. Tra questi c’è Manor Solomon, esterno offensivo brevilineo che ha trovato ben poco spazio a Londra nell’ultima stagione.

Da giovanissimo si era messo in evidenza con la maglia dello Shakhtar Donetsk e aveva fatto bene anche con il Fulham prima che il club della capitale inglese puntasse su di lui. E lì le cose non sono andate proprio benissimo, dato che ha giocato solo cinque partite nell’ultima Premier League senza segnare neanche un gol o mettere a referto un assist.

Nonostante abbia solo 25 anni, oggi la sua valutazione è calata e si aggira sui 13 milioni di euro. Il Tottenham lo sta proponendo a diverse big europee tramite il lavoro degli intermediari e tra queste c’è anche l’Inter, dato che il ragazzo potrebbe agire anche da fantasista o seconda punta. La Beneamata, però, non ritiene che le caratteristiche dell’israeliano facciano al caso di Inzaghi e preferiscono puntare su Gudmundsson, se gli altri incastri dovessero concretizzarsi.