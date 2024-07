Scambio trionfale col Barcellona: come godono gli interisti

Momento Amarcord per gli interisti nostalgici, il ricordo dello scambio Eto’o-Ibrahimovic stuzzica l’ironia dell’ex difensore Materazzi sui social con un commento-frecciatina

Negli ultimi dieci anni di storia nerazzurra sono accaduti così tanti avvenimenti significativi che sarebbe difficile riassumerli tutti in poche righe, sia tanto positivi da esser ricordati per sempre che anche piuttosto negativi da segnare la fine di un’era.

Non ultimi, sicuramente, le vittorie dei due scudetti a distanza di poche stagioni sotto la guida di Antonio Conte e Simone Inzaghi; oltre ad una preziosissima partecipazione alla finale di Champions League e moltissimi altri trofei già posizionati con cura in bacheca. Il raggiungimento del ventesimo Scudetto ha poi valso l’affissione della seconda stella, tributo alle passate generazioni che hanno permesso di arrivare ad un simile traguardo stagliando l’Inter come seconda squadra italiana più titolata per competizioni nazionali davanti ai rivali del Milan.

Nella trepidante attesa di affacciarsi adesso sulla nuova stagione, anche la Lega Serie A ha ripercorso alcuni tratti storici dei Campioni d’Italia uscenti segnando sul calendario una data davvero molto cara ai tifosi nerazzurri che nella lontana estate 2009, precisamente il 27 luglio, avevano assistito ad una operazione di mercato senza precedenti. Nell’occasione di quindici anni fa, infatti, l’Inter chiuse lo scambio con il Barcellona per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Samuel Eto’o lasciando partire Zlatan Ibrahimovic verso la destinazione spagnola.

Materazzi sfotte Ibrahimovic: “Ma che ne sa”, ovazione ad Eto’o

Il fulmineo centravanti camerunese veniva già da annate estremamente positive al fianco di Ronaldinho e in pochi avrebbero immaginato che sarebbe divenuto uno dei protagonisti assoluti della cavalcata verso il Triplete, con José Mourinho in panchina.

Così sui social, in concomitanza con la pubblicazione del post-tributo, tantissimi tifosi sono accorsi ad acclamare l’ex beniamino. Stuzzicando altresì le attenzioni di un altro grande ex, ovvero Marco Materazzi. Dopo aver re-postato il contenuto multimediale sulla propria storia Instagram, il cuore nerazzurro dell’ex iconico numero 23 è esploso in un simpatico teatrino dove ha coinvolto proprio Ibrahimovic, anche se non in modo esplicito. “Ma che ne sa quell’altro“, ha scritto in tono provocatorio con tre emoji sorridenti sullo sfondo. Insomma, ogni riferimento alla rivalità con il Milan è puramente casuale.