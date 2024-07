UFFICIALE, addio Inter: venduto a titolo definitivo

Altro colpo in uscita per l’Inter, ai saluti il difensore centrale sloveno Matjaz reduce dalla stagione in Primavera lo scorso anno. Per il ventenne nuovo contratto all’NK Celje fino a giugno 2027

Un passo dopo l’altro verso la realizzazione del piano di smaltimento delle giovani risorse presenti nell’organico dell’Inter che non rientrano più nei piano societari. Anche a questo giro la direzione sportiva nerazzurra non ha faticato nel trovare la migliore sistemazione per uno dei suoi calciatori, reduci dal precorso conclusivo di Cristian Chivu lo scorso anno alla direzione tecnica della formazione Primavera.

Il calciatore in questione è Samo Matjaz, difensore centrale sloveno classe 2005, prelevato a titolo definitivo dal club locale dell’NK Celje. A darne notizia non è stato soltanto l’Inter a mezzo di un comunicato ufficiale ma anche la controparte slovena con una primissima annotazione di presentazione, all’interno della quale si evince altresì la durata del nuovo accordo stipulato fino al 30 giugno 2027.

A seguito della firma del contratto, Matjaz ha salutato l’ambiente nerazzurro ed italiano dove è cresciuto e si è formato calcisticamente negli ultimi anni, spendendo parole positive sulle capacità acquisite soprattutto a livello mentale dove il gioco vissuto è certament molto più dinamico rispetto a quello di tante altre realtà europee più di nicchia.

Anche Matjaz via dall’Inter, ha firmato in Slovenia con l’NK Celje

“Non vedo l’ora di giocare sui terreni di gioco sloveni, dal mio ritorno ho percepito sensazioni positive”, ha raccontato il calciatore nella sua prima uscita stampa da nuovo calciatore dell’NK Celje.

“Quando ero in Italia ho dovuto adattarmi ad un gioco veloce ma ho anche saputo lottare in ogni minuto avuto a disposizione. Conosco molti dei ragazzi qui al club, è un ambiente in crescita. Speriamo di diventare un’ottima difesa e perseguire gli obiettivi di campionato e in Europa”, ha quindi concluso. Per il club locale, in relazione al livello tattico del campionato sloveno, si tratta di un gran colpo di caratura e di prospettiva.