Ultim’ora, salta sul più bello l’affare con l’Inter: “Nessun accordo”

Un affare che pareva ormai fatto sembra stia per saltare. Inter, che mazzata: l’annuncio gela i tifosi nerazzurri

Si sa come il mercato sia fatto di voci, rumors e indiscrezioni. Ed in tal senso quelle che da settimane ruotano intorno all’Inter hanno fatto sognare i tifosi della ‘Beneamata’. Un nuovo centravanti potrebbe arrivare nelle ultime settimane di agosto, quando Marotta avrà chiare le condizioni per un potenziale addio di Marko Arnautovic.

L’austriaco, in scadenza tra meno di un anno, è stato corteggiato da club turchi e arabi ma sembra voler rimanere fino alla fine del contratto in maglia nerazzurra. Occhio poi alla sostituzione dell’infortunato Buchanan, una pedina risultata utilissima nella seconda parte della stagione passata. Lo Scudetto è ormai in archivio ma i campioni d’Italia in carica hanno tutta l’intenzione di ripetersi. Ecco perché Marotta sta scandagliando il mercato alla ricerca di profili che siano in grado di elevare già altissimo tasso tecnico della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

A tal proposito, in previsione di un doppio addio a zero nel 2025, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe giocare d’anticipo e regalare al tecnico di Piacenza un difensore centrale di altissimo livello. Acerbi e de Vrij, lontani dal rinnovo, lasceranno un buco importante. Come consuetudine, il presidente dell’Inter sta provando ad accelerare per la soluzione migliore.

Ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio che rappresenta una vera e propria doccia fredda per le strategie nerazzurre. E così il grande colpo che pareva ad un soffio dalla firma con l’Inter, potrebbe clamorosamente sfumare definitivamente.

Inter, che botta: “Nessun accordo”

Nel ciclonico mondo del calciomercato Fabrizio Romano rappresenta un punto di riferimento per i tifosi di tutto il mondo. Il giornalista, grande esperto in materia, si è espresso sulle voci che vorrebbero l’Inter vicino ad uno dei difensori più forti e richiesti d’Europa già per il mese di agosto.

Si parla del nazionale polacco Jacub Kiwior, che all’Arsenal dopo la firma di Calafiori rischia di trovare pochissimo spazio. Romano ha spiazzato tutti, sostenendo come al momento per l’ex Spezia non vi sia nulla di così concreto. Sui social il giornalista ha rivelato come non vi siano contatti in corso tra le parti. Né tra l’entourage del polacco e l’Inter, né tra le due società. E a questo punto il presunto accordo tra le parti ventilato da qualche giorno, appare pura utopia.

Che siano altri gli obiettivi al centro della difesa nei piani di Marotta? Questo lo potremo sapere solo tra qualche settimana. Kiwior piace all’Inter (come alla Juventus, d’altro canto) ma la situazione sembra più congelata del previsto. E a questo punto un suo passaggio nella Milano nerazzurra appare – al momento – quantomeno improbabile. Staremo a vedere, alla fine, chi avrà avuto ragione.