Correa firma per 6 milioni, destinazione inattesa: giocherà la Champions

Prosegue il pre campionato dell’Inter in attesa di nuovi affari sul mercato che potrebbero riguardare anche le cessioni

Un’altra vittoria, la terza in altrettante partite, per l’Inter nelle amichevoli pre campionato. Dopo Lugano e Pergolettese, i Campioni d’Italia hanno sconfitto 3-0 il Las Palmas a Cesena con la doppietta di Taremi e una prodezza di Dimarco, quest’ultimo arrivato in ritiro da pochi giorni dopo l’impegno con l’Italia agli Europei.

L’Inter tornerà in campo contro il Pisa di Filippo Inzaghi in un’Arena Garibaldi gremitissima. Sono stati, infatti, letteralmente polverizzati i biglietti in vendita per l’amichevole di venerdì 2 agosto nella quale Simone Inzaghi potrebbe concedere ulteriore minutaggio agli ultimi arrivati in gruppo.

Inzaghi che attende anche l’arrivo di un nuovo difensore dal mercato. Al momento, l’Inter non sembra avere fretta. Scartate le ipotesi degli svincolati Rodriguez e Hermoso, i nerazzurri seguono altri profili come Jakub Kiwior dell’Arsenal, il quale ha aperto all’opportunità di tornare in Serie A, dopo la precedente esperienza con lo Spezia. Una volontà la sua che si scontra con la richiesta dei Gunners che, almeno al momento, non vogliono cederlo con la formula del prestito, ipotesi gradita all’Inter.

Inter, Correa in uscita: le ultime sulla possibile cessione

Ha giocato dal primo minuto con il Las Palmas ma è destinato a lasciare l’Inter, Joaquin Correa, rientrato dal prestito annuale all’Olympique Marsiglia. Numerosi i club accostati all’argentino, cercato anche da ex squadre in cui ha militato, tra queste la Lazio e il Siviglia.

Ci sono stati sondaggi anche da altri club esteri per il Tucu ovvero l’Aek Atene e il River Plate ma, finora, non si è andati oltre il contatto iniziale. L’Inter rimane ferma nella sua posizione di voler cedere il giocatore che, con l’arrivo di Taremi, troverà verosimilmente poco spazio nelle scelte di Inzaghi.

Al di là delle questioni tecniche, la cessione di Correa può diventare obbligata per l’Inter anche per la scadenza contrattuale dell’attaccante argentino fissata al 2025. Acquistato dall’Inter tre anni fa dalla Lazio, i nerazzurri possono ottenere una plusvalenza, cedendolo a titolo definitivo ad almeno 8 milioni.

Rimanere in un club da protagonista è una priorità per Correa che non è affatto intenzionato a lasciare l’Europa (si è scritto anche di interessamenti dall’Arabia e dagli Usa). Attenzione, dunque, ai possibili tentativi di club finora non citati. Tra questi potrebbe esserci anche il Girona che guarda al mercato italiano per cercare rinforzi in vista della prima, storica, partecipazione alla Champions League.

Il club catalano, con l’ormai imminente cessione di Dovbyk alla Roma, è sulle tracce di Castellanos della Lazio e di Dia della Salernitana. Chissà che non potrebbe esserci anche un tentativo per Correa. Se il costo del cartellino non rappresenta un problema insormontabile (l’Inter potrebbe chiedere anche 6 milioni) attenzione, tuttavia, all’ingaggio dell’argentino che, attualmente in nerazzurro, percepisce oltre 3 milioni, una cifra che potrebbe spaventare eventuali pretendenti.