Ha scelto l’Inter, addio Premier: cifra irrifiutabile

L’Inter potrebbe aver trovato quello che stava cercando: il giocatore, nonostante diversi corteggiamenti dalla Premier, ha scelto Inzaghi

L’Inter è ancora alla ricerca del suo braccetto di sinistra di riserva, ma qualcosa potrebbe concretizzarsi a breve. Nel taccuino della dirigenza dei nerazzurri, infatti, sono finiti diversi giocatori. Se per Juan Cabal non c’è stato niente da fare perché l’offerta della Juve ha superato quella del club di viale della Liberazione, per altri, come per esempio Mario Hermoso o Ricardo Rodriguez, è stata la nuova proprietà, il fondo di investimento Oaktree, a non voler portare avanti la trattativa.

Gli statunitensi, infatti, hanno posto poche condizioni all’amministratore delegato e presidente, Beppe Marotta, per la scelta: un cartellino non troppo costoso, ma soprattutto una carta d’identità per così dire giovane, motivo per il quale l’Inter avrebbe messo gli occhi addosso a un profilo che piace anche in Premier League, e parecchio: Nathan Zézé.

Il difensore centrale di piede mancino, 19 anni compiuti il 18 giugno, di proprietà del Nantes, che ha prolungato il suo contratto solo a marzo fino al 2028, dovendo scegliere se andare a Milano o se approdare in un club inglese, preferirebbe la prima opzione, ma qualche problema c’è comunque, almeno secondo quanto racconta Santi Aouna di Footmercato.

Zézé sceglie l’Inter: la cifra per portare il talento francese alla corte di Inzaghi

Il problema in questione, stando a quanto scritto dal giornalista, è ovviamente il costo del calciatore, e anche la volontà della squadra francese di non lasciarlo partire, che in qualche modo è legata al primo punto.

Il Nantes, infatti, ha già rispedito al mittente un’offerta (non dell’Inter) da 13 milioni di euro, e sarebbe disposto a privarsi del calciatore solo per una cifra un bel po’ più alta che però deve essere concordata con il club meneghino – l’idea è di arrivare a 20 milioni. Come vi abbiamo raccontato, il club francese vuole monetizzare il più possibile dal suo gioiello e non intende svenderlo in questa sessione di calciomercato.

Dal canto suo, i nerazzurri non vorrebbero andare al braccio di ferro, e potrebbero riuscire a mettere sul piatto quanto richiesto, in primis perché si sta parlando di un talento che alla corte di Simone Inzaghi, e alle spalle di un braccetto esperto come Alessandro Bastoni, potrebbe davvero sbocciare in tutta la sua purezza.