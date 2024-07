Ritorno all’Inter e bocciatura immediata: Inzaghi chiede un sostituto

Il ritorno all’Inter potrebbe essere parziale: il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano, Inzaghi chiede subito un sostituto

Qualcosa si muove nelle retrovie del calciomercato dell’Inter, ma ancora senza passaggi decisivi per stabilire il futuro. Le cessioni di Lucien Agoumé e Valentin Carboni possono permettere ai nerazzurri di incassare un piccolo tesoretto utile per il calciomercato in entrata, mentre il gruppo è quasi al completo agli ordini di Simone Inzaghi e nei prossimi giorni dovrebbe essere quasi al completo, al netto dell’argentino Lautaro Martinez.

Diversi dei calciatori ora a disposizione, però, potrebbero non esserci più tra qualche settimane e tra questi potrebbe esserci anche Marko Arnautovic, tornato proprio oggi dopo Euro 2024 e la febbre ad allenarsi con l’Inter. Il centravanti austriaco è stato a lungo ai box nella scorsa stagione e, in generale, in poche occasioni ha dimostrato di essere davvero al livello chiesto dai nerazzurri.

Dalla dirigenza l’hanno rassicurato in più occasioni e hanno confermato la sua importanza per il gruppo, ma se dovesse arrivare un’offerta anche solo da 4 milioni di euro, la società è convinta di cederlo, anche per lasciare il posto a un nuovo colpo, con Albert Gudmundsson in cima alla lista.

Il ritorno di Arnautovic ad Appiano Gentile: Inzaghi chiede un altro tipo di attaccante

A pesare non sono solo le recenti prestazioni di Arnautovic a Milano, ma anche le sue caratteristiche tecniche. Con la firma e l’arrivo di Mehdi Taremi a parametro zero, Inzaghi ha un’altra punta di peso a disposizione, un calciatore abile nelle sponde, in rifinitura e anche sotto porta, ma comunque una prima punta vera, esattamente come Lautaro e Arnautovic.

Nel gioco delle coppie dell’attacco dell’Inter, quindi, manca un calciatore più simile ad Alexis Sanchez, bravo nel legare i reparti e creare gioco negli ultimi trenta metri, soprattutto nel saltare puntualmente gli avversari nell’uno contro uno. Per questo, e non per mancanza di fiducia, Arnautovic potrebbe lasciare il capoluogo lombardo a un anno dalla scadenza del contratto.

La cessione in prestito con diritto di riscatto di Valentin Carboni al Marsiglia priva il tecnico di Piacenza di un altro calciatore con quelle caratteristiche, un altro passo verso l’acquisto di un nuovo fantasista. Gudmundsson, come detto, resta il nome giusto per stile di gioco e peculiarità tecniche, ma attenzione ad altri nomi che potrebbero uscire nei prossimi giorni. Certo, prima Arnautovic dovrà partire.