Scambio alla pari con l’Inter: accordo e firma in arrivo

Si è entrati nell’ultimo mese di calciomercato. L’Inter lavora ad un accordo con il giocatore e la firma dovrebbe arrivare a breve.

Il calciomercato estivo entra nel suo ultimo mese ed ora le squadre sono pronte ad accelerare per definire le ultime trattative e regalare i rinforzi ai propri tecnici. Tra i club che dovranno muoversi in queste settimane c’è anche l’Inter. I nerazzurri hanno sicuramente fatto un ottimo lavoro nella prima parte, ma non sono riuscite a completare ancora la rosa e per questo motivo ci aspettiamo ancora dei colpi importanti.

E, stando alle ultime indiscrezioni, una ufficialità potrebbe arrivare a breve. L’Inter è riuscita a trovare l’accordo ed ora si attende solamente la firma. Si tratta di una operazione che consente ai nerazzurri di completare il reparto e concentrarsi così in altri ruoli dove ancora c’è bisogno di qualcosa per riuscire a colmare alcune lacune messe in evidenza la scorsa stagione. Naturalmente in assenza della fumata bianca ancora tutto può accadere, ma la strada è segnata e difficilmente ci saranno sorprese.

Calciomercato Inter, accordo trovato: la data della firma

L’Inter in questo ultimo calciomercato sarà protagonista. I nerazzurri nella prima parte hanno permesso a Simone Inzaghi di avere a disposizione giocatori in grado di alzare il livello della rosa come Taremi, Zielinski e Martinez. Ma il lavoro di Marotta non è assolutamente finito qui. Nei prossimi giorni si proverà a definire alcune operazione per definire la squadra che almeno fino a gennaio giocherà con la maglia del club campione d’Italia.

Una di queste dovrebbe essere il rinnovo di Dumfries. Il Manchester United nei giorni scorsi avrebbe fatto un tentativo per portare Dumfries in Inghilterra proponendo uno scambio con Wan-Bissaka, ma da parte dei nerazzurri è arrivato il no a questa operazione. Il giocatore olandese è ormai ad un passo al rinnovo e continuerà la sua esperienza alla corte di Simone Inzaghi almeno fino al prossimo giugno. Lo United, nel frattempo, ha chiuso per Mazraoui trovando una intesa col Bayern sui 25 milioni di euro.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’esterno olandese ha un accordo verbale per il prolungamento del contratto con l’Inter fino al 2028 con uno stipendio intorno ai 4 milioni netti. Intesa che dovrebbe essere messa nero su bianco nei primi giorni di agosto. Il calciatore, infatti, è ancora in vacanza e dovrebbe rientrare a breve a Milano per riprendere la preparazione. E il suo ritorno ad Appiano potrebbe coincidere con l’annuncio del rinnovo. Prolungamento che consentirebbe a Simone Inzaghi di completare il reparto di destra dei cinque di centrocampo.