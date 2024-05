Trattativa avviata col Manchester United: affare da 12 milioni

Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter. Trattativa in corso con il Manchester United: si lavora per chiudere un affare da 12 milioni.

Ultimi giorni di attesa e poi il calciomercato dell’Inter entrerà nel vivo. Il consiglio di amministrazione del 4 giugno darà ufficialmente il via all’era Oaktree, e dal giorno successivo si inizierà a programmare la prossima stagione. Le idee di Marotta e Ausilio sono molto chiare e si attende solamente l’ok del fondo americano per provare a chiudere alcune trattative ben avviate.

Una di queste sarebbe con il Manchester United. I contatti tra l’Inter e i Red Devils per un giocatore vanno avanti ormai da diverso tempo e la fumata bianca potrebbe arrivare ancora prima dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

Si parla di una operazione da 12 milioni di euro e Si aspetterebbe solamente il via libera da parte di Oaktree per discutere gli ultimi dettagli provando ad arrivare a quella fumata bianca che consentirebbe a Simone Inzaghi di avere un rinforzo importante.

Calciomercato Inter: colpo dallo United, si chiude per 12 milioni

Sarà un Inter molto attiva sul calciomercato per diversi motivi. La rosa di questa stagione ha dimostrato alcune lacune in dei reparti, e Marotta sarà chiamato ad intervenire per colmare le mancanze. Inoltre sono diversi i giocatori pronti a lasciare i nerazzurri e anche qui si dovrà lavorare per trovare dei sostituti all’altezza. Tra i calciatori destinati a salutare i nerazzurri nel giro di qualche settimana c’è sicuramente Denzel Dumfries.

Il contratto dell’olandese è in scadenza nel 2025 e, al momento, non ci sono margini per il rinnovo (la richiesta di 5 milioni di euro è considerata alta dalla dirigenza nerazzurra ndr). Per la sostituzione il nome in pole position è quello di Wan Bissaka.

Il calciatore non rientrerebbe più nei piani del Manchester United e ci sarebbe una trattativa in corso tra i due club per trovare l’accordo. L’operazione dovrebbe concludersi intorno ai 12 milioni di euro, valutazione fatta dal club inglese per non incorrere in una minusvalenza.

Le ultime indiscrezioni parlano anche di un contatto tra i nerazzurri e l’entourage del giocatore. Sul piatto un contratto triennale (con opzione per il quarto anno) da 2,7 milioni di euro. Una cifra sicuramente inferiore ai 5 richiesti da Dumfries per continuare l’esperienza in nerazzurro.

Mercato Inter: obiettivo Wan Bissaka. Percorso inverso per Dumfries?

La trattativa per Wan Bissaka potrebbe non essere l’unica tra Inter e Manchester United in questo calciomercato. Non è da escludere, infatti, che in futuro le due squadre si possano sedere al tavolo per parlare del trasferimento di Denzel Dumfries. L‘olandese non ha mai nascosto la volontà di giocare in Premier League e nei Red Devils.

La trattativa, però, sembra dipendere dalla permanenza in panchina di ten Hag. Con un suo addio, i Red Devils potrebbero decidere di non affondare il colpo per l’olandese.