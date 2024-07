Batosta Inter, ora è davvero finita: si trasferisce nella capitale a zero

Inter alla ricerca di un nuovo rinforzo in difesa. Un obiettivo seguito dai nerazzurri, intanto, sta per scegliere un altro club

Archiviata la buona prestazione in amichevole contro il Las Palmas, sconfitto nettamente 3-0 a Cesena, l’Inter è tornata al lavoro in vista dei prossimi impegni pre campionato. I nerazzurri di Inzaghi scenderanno di nuovo in campo venerdì prossimo, 2 agosto, contro il Pisa in un’Arena Garibaldi da tutto esaurito.

Inter che, ovviamente, continua a lavorare sul mercato. A poco più di un mese dalla chiusura estiva, i nerazzurri puntano anche a sfoltire l’organico. Vicine le cessioni di Agoumé e Satriano che si apprestano a tornare al Siviglia e al Brest, stavolta a titolo definitivo. In uscita anche Valentin Carboni, sul quale resta in pressing l’Olympique Marsiglia di De Zerbi e Correa che, a differenza del connazionale, è ben lontano dall’addio nonostante i sondaggi della Lazio e di club esteri.

Oltre alle uscite, l’Inter – ormai è noto – punta anche a rinforzarsi con un nuovo innesto in difesa. Naufragata la trattativa per Cabal, finito alla Juve, i dirigenti nerazzurri, con il tesoretto incassato dagli addii di Agoumé e Satriano, proveranno ad accontentare Inzaghi che avrebbe voluto lo svincolato Ricardo Rodriguez, un’ipotesi al momento congelata.

Inter, un obiettivo di mercato ha trovato squadra: vicino a uno dei club più prestigiosi d’Europa

A proposito di svincolati. Oltre al citato Rodriguez e all’ex Atletico Madrid, Mario Hermoso, l’Inter ha anche sondato un altro calciatore senza contratto ovvero Sergi Roberto che ha lasciato il Barcellona dopo ben 18 anni e oltre 500 presenze in blaugrana tra settore giovanile e prima squadra.

Di Sergi Roberto all’Inter si è scritto anche nella sessione invernale di calciomercato dello scorso Gennaio, quando i nerazzurri cercavano un sostituto dell’infortunato Cuadrado prima di scegliere Buchanan.

Accostato anche alla Roma e alla Juventus, Sergi Roberto è vicinissimo all’approdo in un top club europeo ovvero l’Ajax. Lo scrive Fabrizio Romano, stando al quale i Lancieri sono in pole per tesserare il classe 1992 da free agent. La decisione finale dell’ex Barcellona è attesa nei prossimi giorni.

Per la compagine allenata da Francesco Farioli, l’eventuale innesto di Sergi Roberto garantirebbe un surplus di esperienza importante in una squadra che deve rifarsi della deludente scorsa stagione, terminata al quinto posto a ben 35 punti di distanza dai rivali del PSV Eindhoven. Peraltro quello di Sergi Roberto sarebbe il secondo innesto d’esperienza per gli olandesi nella sessione estiva di mercato, nella quale l’Ajax ha riportato in biancorosso anche l’attaccante Bertrand Traoré, acquistato dal Villarreal.