Cassano indemoniato, attacco pesante a Marotta: “Neanche in Serie C”

Cassano al veleno: “Addirittura lo hanno fatto diventare presidente dell’Inter, ma in realtà è un grandissimo addetto stampa”

Cassano a ruota libera torna ad attaccare Marotta, suo dirigente ai tempi della Sampdoria e contro il quale, non si conoscono i reali motivi, ha evidentemente il dente avvelenato. A ‘Viva el Futbol’, nuovo programma su Twitch con Ventola e Lele Adani, l’ex attaccante nerazzurro si è scagliato contro il neo Presidente dell’Inter con parole pesantissime.

“Marotta è improponibile per fare il dirigente in Serie A, ma anche in Serie B e in Serie C”, ha tuonato Cassano. “Addirittura lo hanno fatto diventare presidente, ma in realtà è solo un grandissimo addetto stampa. Ci sono grandi dirigenti come Galliani e Sabatini – sottolinea – poi ci sono altri più giovani ed emergenti come Giuntoli, D’Amico e Sartori. Sartori non appare mai in tv, Marotta si fa vedere dalla colazione fino al dopocena“.

Parlando della Nazionale e a difesa del suo amico Spalletti, Cassano è andato giù a muso duro contro i calciatori azzurri, in particolare contro tre interisti: “Per quale motivo devo dire che Dimarco, che fa fatica appena esce dall’Italia o in Coppa dei campioni, sia più bravo di Cucurella? Barella e Bastoni sono due giocatori sopravvalutati. In Italia loro fanno quello che vogliono, invece poi ad alti livelli fanno fatica”.