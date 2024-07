Crociato e menisco ko: operazione e stagione già finita

Il crociato e il menisco sono andati ko e la stagione potrebbe essere già terminata ancora prima di iniziare. Brutte notizie per il tecnico.

Mancano ormai tre settimane all’inizio della nuova Serie A e per le squadre è tempo di ultimare la preparazione e poi rientrare nei propri centri sportivi per riprendere il classico lavoro settimanale. Ritiro che per un club non porta assolutamente delle buone notizie: un giocatore potrebbe aver finito la stagione ancora prima di scendere in campo.

L’infortunio rimediato in amichevole è sicuramente molto grave e per lui sembra molto complicato immaginare un rientro in campo prima della prossima estate. Gli esami, infatti, hanno evidenziato danni al crociato e al menisco laterale del ginocchio destro e nei prossimi giorni saranno stabiliti con maggiore precisione i tempi di recupero. Lo stop è certamente molto lungo e la dirigenza è pronta ad intervenire sul calciomercato per consentire al tecnico di avere un sostituto.

Serie A, tegola per il tecnico: stagione finita?

La preparazione estiva è fondamentale per consentire ai giocatori di arrivare pronti all’inizio della stagione, ma il rischio è sempre quello di dover fare i conti con contrattempi importanti. E questo è il caso di un club. L’infortunio rimediato è più grave del previsto e per lui la stagione sembra essere ormai terminata. I tempi di recupero saranno stabiliti nei prossimi giorni, ma lo stop è assolutamente lungo.

Il Milan la prossima stagione non potrà contare su Alessandro Florenzi. L’ex Roma è uscito in lacrime durante l’amichevole contro il Manchester City e le prime brutte sensazioni sono state confermate dagli esami: la risonanza ha evidenziato danni al crociato e al menisco laterale del ginocchio destro.

Per lui operazione e poi un lungo periodo di recupero. Difficile in questo momento ipotizzare un ritorno in campo entro maggio, ma i tempi di recupero ancora non si conoscono e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio quando l’ex Roma potrà rientrare in campo.

Di certo l’infortunio costringerà il Milan ad intervenire sul calciomercato per sostituire l’esterno destro. Al momento sono in corso ragionamenti del caso e nel giro di poco tempo saranno sciolti gli ultimi dubbi. Sicuramente il problema fisico è una brutta notizia per Fonseca visto che Florenzi è un vero e proprio jolly e poteva essere un’arma in più per i rossoneri. Vedremo se alla fine si deciderà di prendere un calciatore con le stesse caratteristiche oppure differenti.