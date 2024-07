Dall’Inter all’Atalanta: fumata bianca a 30 milioni

Dall’Inter all’Atalanta, il passo potrebbe non essere così lungo per il calciatore, che è arrivato a una valutazione da 30 milioni di euro

Nei duelli sul calciomercato tutti a marchio italiano c’è da iscrivere di diritto anche l’Atalanta. La scorsa estate i bergamaschi hanno fatto sentire la loro presenza nel duello per Gianluca Scamacca, un attaccante che poi ha fatto la fortuna dei nerazzurri soprattutto in Europa League, terminata proprio con la vittoria del club italiano.

L’Inter aveva cercato di portare a Milano l’ex Sassuolo dopo la bagarre per Romelu Lukaku e per sostituire Edin Dzeko, ormai lasciato partire dopo la scadenza naturale del suo contratto. Il bomber, però, ha deciso di andare in una piazza meno ingombrante e più avvezza alla valorizzazione dei talenti per riaffermarsi dopo l’esperienza negativa in Premier League, mentre Inzaghi ha avuto a sua disposizione Marko Arnautovic.

Nei prossimi giorni, la storia potrebbe ripetersi, ma per un profilo molto diverso, un difensore di grande talento e che sta cercando una piazza di livello per emergere ulteriormente. Stiamo parlando di Kevin Danso: il calciatore del Lille è stato accostato a più riprese all’Inter come centrale, ma i nerazzurri ora sono più lontani, non volendo effettuare un investimento così importante per un calciatore che non partirebbe neanche come titolare.

Danso nel mirino dell’Atalanta: l’Inter passa in secondo piano

Parliamo di un calciatore mancino, di nazionalità austriaca, che abbina grande fisicità – è alto 190 centimetri – a grande esplosività e capacità di impostare il gioco. È forte nei duelli aerei e bravo nello stile di gioco uomo contro uomo, per cui si troverebbe molto meno nella difesa a tre di Gian Piero Gasperini.

Il difensore, in passato accostato anche al Milan, ha un contratto valido fino a giugno 2027 e per questo il club di Ligue 1 può sparare alto per la sua valutazione, arrivata ormai a 30 milioni di euro. L’Atalanta spera di chiudere con qualche milione in meno, attorno ai 25, magari cercando di inserire dei bonus nella trattativa.

Vedremo nei prossimi giorni se l’affare diventare sempre più caldo e il calciatore arriverà in Italia. Di certo, Danso è un profilo su cui l’Inter è vigile, se non dovesse cambiare maglia prima, ma soprattutto per il 2025, quando dovrebbero andare via sia Francesco Acerbi, sia Stefan de Vrij.