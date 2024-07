Il ritorno di Cuadrado: annuncio ufficiale

L’ex esterno nerazzurro apre alla possibilità di fare rientro in Colombia ma non è ancora il momento, c’è ancora spazio per lui in Europa

Arrivato all’Inter a parametro zero dalla Juventus in un mare di polemiche, a causa del fatto che negli anni precedenti fosse stato uno dei calciatori più fastidiosi per l’ambiente nerazzurro, Juan Cuadrado sembrava esser intenzionato a chiudere i conti pregressi con i tifosi meneghini e aprire una nuova pagina della sua carriera.

Ad incentivarlo era stato anche lo stesso tecnico Simone Inzaghi, desideroso di sfruttare in molte occasioni le note qualità esplosive del talento colombiano dalla grande esperienza internazionale. Peccato che, alla fine, i pronostici e le idee iniziali non siano state rispettate. Non tanto per mancanza di volontà quanto piuttosto per una serie interminabile di acciacchi fisici che ha condizionato irrimediabilmente la stagione dell’ex Juventus, a tal punto da dover addirittura andare incontro ad un intervento riparatorio alla caviglia.

La sua assenza è stata tanto prolungata che l’Inter ha dovuto sopperire con l’acquisto di Tajon Buchanan, oggi anch’egli fermo ai box per infortunio. Ed in un nulla di fatto la stagione di Cuadrado s’è chiusa con pochissime presenze ed un parametro di incisività pressoché nullo. Non più convinta della sua resa fisica, la dirigenza nerazzurra non ha neppure preso in considerazione l’ipotesi di ridiscutere delle condizioni del contratto annuale in scadenza. Cosa che ha costretto il calciatore colombiano a salutare l’ambiente e rimettersi in gioco sul mercato delle vecchie glorie, ancora una volta a parametro zero.

Rientro in Colombia? Non ancora, Cuadrado ci crede

Negli ultimi giorni si è ipotizzato che l’ex Fiorentina potesse persino far ritorno in Colombia e lui stesso non esclude che questo possa avvenire in futuro, ma non è ancora giunto il momento.

Per Cuadrado c’è margine di operatività in Europa e non intende fermarsi, ora che è in via ufficiale uno svincolato piuttosto utile per diversi club. “Adesso sto bene e mi sto allenando sui campi del Medellin, vado in palestra e poi svolgo un lavoro di potenziamento fisico. Con l’Inter è scaduto il contratto e vediamo dove proseguirò. Il mio agente sta negoziando”, ha raccontato il calciatore in una recente intervista rilasciata a ‘El Colombiano’.