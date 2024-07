Inter, trovato il sostituto: visite mediche in corso

L’operazione è stata chiusa nelle scorse ore sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La firma dopo i test medici

Sono in corso di svolgimento le visite mediche del calciatore che andrà a sostituire uno dei pilastri della scorsa stagione. L’operazione di calciomercato è stata definita in ogni dettaglio nella giornata di ieri. Dopo i test medici ci sarà la firma sul contratto.

Parliamo di Pierluigi Gollini, il portiere preso dal Genoa per rimpiazzare Josep Martinez. Lo spagnolo è stato ceduto all’Inter a inizio estate per circa 15 milioni di euro bonus inclusi. Il club del fondo 777Partners ha trattato diversi nomi, ultimo addirittura lo svincolato De Gea, virando alla fine sull’estremo difensore fuori dai piani dell’Atalanta. 29 anni compiuti lo scorso marzo, Gollini si trasferirà alla corte di Gilardino in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.