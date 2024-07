La Juve ha ‘paura’: scambio anti-Inter con Chiesa

Giuntoli teme la beffa, ossia l’approdo di Chiesa all’Inter a zero fra un anno. Prove di scambio immediato con il bomber

La rottura tra Chiesa e la Juventus, o meglio dire Giuntoli è pressoché totale. Il Football director farà l’impossibile per liberarsi del figlio d’arte in questo calciomercato estivo. Del resto ad oggi non ci sono proprio i margini per il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno, con il dirigente bianconero che teme la ‘beffa’. Ossia la permanenza e poi l’addio a zero di Chiesa, magari per firmare con l’Inter da svincolato.

Effettivamente i nerazzurri potrebbero ragionare sull’ingaggio del classe ’97 solo in caso di partenza da Torino da free agent, quindi tra dodici mesi. Impossibile un’operazione adesso, nonostante la società di Exor non chieda cifre impossibili – 20 milioni posson bastare – per il cartellino dell’ex viola.

Certo, anche a zero ci sarebbero almeno due problemi: uno economico dovuto allo stipendio del genovese, con la possibile richiesta di un quadriennale da almeno 6 milioni netti; l’altro tattico, visto che nel 3-5-2 di Inzaghi sarebbe difficile incastrarlo. Chiesa potrebbe davvero decidere di rimanere alla Juve, andando via gratis tra un anno proprio per strappare uno stipendio più alto. A meno dell’ingresso in scena di un acquirente di suo gradimento, con annessa ricca offerta, in tal caso l’addio immediato potrebbe diventare realtà.

Sfumata la pista Roma, alla quale è stato appena ceduto Soulé, Giuntoli spera nella Premier o nel Bayern Monaco. Infine, anche sul Napoli visto che Conte è un estimatore di Chiesa. A tal proposito, c’è chi rilancia con forza la pista partenopea aprendo alla possibilità di uno scambio. Uno scambio che potremmo definire ‘anti-Inter’.

Chiesa al Napoli in cambio di Simeone (o Raspadori): Giuntoli tenta lo scambio anti-Inter

Il giornalista di fede juventina Antonello Angelini dà Chiesa possibile al Napoli attraverso un do ut des con Giovanni Simeone. L’attaccante argentino non figura tra gli intoccabili di Conte ed è un serio candidato a raccogliere l’eredità di Immobile (ha il suo stesso agente) alla Lazio. “Anche Simeone potrebbe rientrare in uno scambio con gli azzurri – ha scritto su X – Con Chiesa o altri tra quelli che Thiago Motta ha segnalato a Giuntoli come cedibili”.

Tra Giuntoli e Manna ci sono ottimi rapporti, i due hanno lavorato insieme alla Juventus fino a qualche mese fa. Per Angelini, Simeone piace a Motta e potrebbe traslocare alla Continassa anche non in cambio di Chiesa, bensì con un altro dei cosiddetti esuberi del club piemontese, vedi Kostic. A proposito del figlio d’arte alla corte di Conte, continuano a circolare indiscrezioni pure su un possibile baratto con Giacomo Raspadori, ‘pallino’ di Giuntoli.