Marotta spalle al muro, addio Inter: nel suo futuro c’è il Tottenham

Pessime notizie per il calciomercato nerazzurro, l’addio all’Inter è sempre più vicino: futuro al Tottenham

Un mese bollente attende i colori nerazzurri. Giorni fatti di preparazione all’inizio della nuova Serie A, contornati dalla sessione estiva di calciomercato che sicuramente regalerà novità importanti alla squadra di Simone Inzaghi. In tal senso, un peso importante lo avranno le cessioni.

Si sta valutando la possibilità di lasciar partire, davanti alla giusta offerta, Marko Arnautovic. Contratto in scadenza tra meno di un anno ed uno stipendio da 3,5 milioni che pesa non poco sulle casse nerazzurre. Nei piani di Marotta la possibilità concreta di portare un nuovo (quarto) attaccante alla Pinetina. Gudmundsson resta il preferito di Inzaghi. Ma nel frattempo una vera e propria mazzata potrebbe coinvolgere la dirigenza di VIale della Liberazione che rischia di ritrovarsi a mani vuote dopo settimane cariche di un forte interesse per un gioiello della Serie A.

Un paradosso travestito da beffa. Le scelte di mercato dell’Inter potrebbero, a sorpresa, intrecciarsi con quelle di grandi rivali rossoneri. Beppe Marotta si trova alle strette, un clamoroso colpo di scena in sede di mercato può lasciare i nerazzurri con un pugno di mosche in mano. E con buona pace di Simone Inzaghi e dei tifosi dell’Inter, il colpo può venire dirottato in direzione Londra. C’è il Tottenham: è anche il Milan a sorridere a distanza.

Inter, sfuma il gioiello: tutta ‘colpa’ del Milan

Pochi dettagli e poi il Tottenham ultimerà il passaggio di Emerson Royal al Milan. Il club di Via Aldo Rossi dopo il pressing delle ultime settimane pare quindi aver convinto gli ‘Spurs’ a cedere il terzino brasiliano per una cifra vicina ai 20 milioni. Stavolta, a farne le spese, sarà pure l’Inter.

Secondo quanto riportato da ‘TMW’ gli inglesi avrebbero iniziato a pensare al gioiello della Fiorentina, Michael Kayode, per rimpiazzare Emerson Royal. Un nome nuovo per il Tottenham che potrebbe, di fatto complicare i piani di Marotta. L’Inter, in previsione della successione di Denzel Dumfries (prossimo comunque al rinnovo), starebbe da tempo pensando al classe 2004, considerato un talento di grandi prospettive future.

Con l’inserimento dei londinesi, però, adesso la situazione rischia di complicarsi. Nulla di concreto, al momento, ma da qui ai prossimi tempi la situazione potrebbe subire un’accelerata in favore dell’approdo di Koyade in Premier League.

Il 20enne di Borgomanero, già protagonista con l’Under 23 azzurra, è cresciuto tra le giovanili del Gozzano e della Juventus, prima di approdare in Toscana nel luglio 2021. Agli ordini di VIncenzo Italiano nell’ultima stagione a Firenze, nonostante la giovanissima età, il terzino ha racimolato 37 presenze tra campionato e coppe, con 1 rete e ben 4 assist vincenti. Numeri che intrigavano ed intrigano tutt’ora Marotta e l’Inter: l’avvento del Tottenham, però, può sconvolgere il mercato dei campioni d’Italia.