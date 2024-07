Riesplode il ‘caso’ Frattesi: cosa sta succedendo

Davide Frattesi continua a far discutere in casa Inter. Il suo addio è stato escluso dai nerazzurri, ma il caso del romano non è rientrato

Nonostante da parte dell’Inter non c’è mai stata una apertura alla partenza di Frattesi, il centrocampista romano continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato molto della Juventus, ma anche Napoli e Roma non hanno mai nascosto un interesse nei confronti dell’ex Sassuolo.

Da parte dei nerazzurri la risposta è stata sempre la solita: il giocatore è incedibile. Una posizione netta e sulla quale Marotta non ha assolutamente intenzione di spostarsi. Ma il calciomercato è lungo e gli ultimi giorni solitamente regalano sorprese. Per il momento Frattesi non si muove da Milano. Attenzione, però, alle prime due partite che potrebbero rappresentare una sorta di crocevia per il futuro del romano. In caso di un minutaggio inferiore a quanto immaginato, non è da escludere una richiesta di cessione.

Calciomercato Inter: Frattesi diventa un ‘caso’, il motivo

Il futuro di Davide Frattesi resta un piccolo rebus. Da parte dell’Inter, come detto in precedenza, non c’è nessuna intenzione di privarsi del centrocampista romano. I no al sondaggio della Juventus e di altri club confermano la volontà di puntare forte su di lui anche la prossima stagione. Ma il club dovrà fare i conti anche con la volontà dell’ex Sassuolo di giocare con continuità e per questo motivo toccherà a Inzaghi trovare una soluzione.

Un compito non semplice considerando anche quanto fatto vedere da Zielinski in questa prima fase di ritiro. Il polacco si sta comportando molto bene e potrebbe nelle gerarchie mettersi davanti allo stesso Frattesi. Le coppie, quindi, si stanno per definire con il romano che sembra essere destinato a ricoprire ancora una volta il ruolo di vice Barella. Una situazione che potrebbe portare l’ex Sassuolo magari a rivalutare con attenzione la sua permanenza in nerazzurro. Per il momento, però, si tratta di una ipotesi visto che l’Inter non ha intenzione di aprire all’addio.

Le prime due partite si candidano ad essere un crocevia importante. Se il centrocampista riuscirà a trovare spazio, allora il caso è destinato a rientrare. Se, invece, ci sarà un utilizzo inferiore alle attese, Frattesi negli ultimi giorni potrebbe decidere di bussare alla porta di Marotta e chiedere la cessione. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del calciatore e anche dell’Inter.